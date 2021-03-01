В Узбекистане зарегистрировали вакцину против COVID-19 — Минздрав

В Министерстве здравоохранения пояснили, что препараты для вакцинации, наряду с другими лекарствами, разрешено использовать в медицинской практике только после госрегистрации.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В республике официально зарегистрирована вакцина от коронавируса китайско-узбекского производства, заявили в Минздраве.

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"Сегодня, 1 марта 2021 года, рекомбинантная вакцина ZF-UZ-VAC2001 против нового типа коронавируса должным образом была зарегистрирована для использования в медицинской практике", - сообщили в пресс-службе.

Препараты для вакцинации, наряду с другими лекарствами, разрешено использовать в медицинской практике только после государственной регистрации, пояснили в Министерстве.

Ранее Узбекистан стал соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical. Республика получила статус соисполнителя в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001.

Также 17 февраля в республике прошла сертификацию российская вакцина "Спутник V" для ее массового применения в стране. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что Россия поставит в республику один миллион доз препарата для трудовых мигрантов, также в 2021-м будет подписан контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".