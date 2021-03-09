https://uz.sputniknews.ru/20210309/Mozhem-povtorit-Otechestvennaya-kulturnaya-voyna-i-kak-nam-ee-vyigrat-16154023.html

Можем повторить. Отечественная культурная война и как нам ее выиграть

Можем повторить. Отечественная культурная война и как нам ее выиграть

Перед тем как отъехать на зону, блогер Навальный (раньше это называлось "пробил дно", но скажем вежливее) задал новый тренд. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T10:43+0500

2021-03-09T10:43+0500

2021-03-09T14:18+0500

вторая мировая война

алексей навальный

война

культура

россия

великая отечественная война

ссср

колумнисты

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Его оскорбления ветерана Великой Отечественной войны дали тусовке сигнал — "теперь можно". Отечественные бандеровцы пошли в новую психическую атаку на нашу Победу, рассуждает колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.По весне у них всегда обострение. Они тащат из нафталина свои старые речовки типа "пилибыбаварское". Видный неполживец Александр Невзоров даже не дотерпел до мая и уже оклеветал подвиг Зои Космодемьянской. Хочется надеяться, с ним разберется прокуратура.Копаться в душевном устройстве особей, жалеющих о том, что русские не исчезли в ходе Второй мировой войны, бессмысленно. Как бы ни казались они сами себе уникальными и креативными личностями, на самом деле они однотипны, как тротиловые шашки. Именно в таком качестве их и используют их хозяева.В арсенале наших заокеанских партнеров есть такая вундервафля, как "культурные войны". Они вполне успешно применяют ее и против собственного населения.Фишка культурной войны в том, что целевая аудитория своими руками разрушает свой национальный культурный код.И вместо единого народа превращается в сборище деморализованных идиотов (в древней Греции так называли людей, не интересовавшихся политикой и не участвующих в общественной жизни). Таких можно брать голыми руками, никаких ракет не потребуется.Однако у всех этих увлекательных дискуссий есть совершенно конкретные зарубежные выгодополучатели. В конце 1980-х они с интересом следили за тем, как советские люди спорили о том, сколько человек погибло в ГУЛАГе.А в начале 90-х принялись делить ништяки с постсоветского пространства и выдавать друг другу медали по случаю "победы в холодной войне". Ту культурную войну советские люди проиграли с треском.Как всякое оружие массового поражения, "культурные войны" ковались десятилетиями. Их технологии постоянно совершенствуются. Еще сто лет назад отец политтехнологии, гуру рекламы и племянник Зигмунда Фрейда Эдвард Бернейс написал, что массами непрестанно манипулирует "невидимое правительство", о существовании которого массы и не подозревают.Инструмент его влияния — пропаганда. При желании ее можно использовать, чтобы манипулировать и чужим населением.Если под твоим контролем все ведущие СМИ и интернет-платформы планеты — натурально, ты будешь форматировать чужие нации в режиме нон-стоп. Чем сегодня и занимаются наши американские партнеры и их невидимое глубинное государство.Бернейс так хорошо помогал "невидимому правительству" США манипулировать гражданами, что его технологии с успехом использовали и за рубежом. Его книги высоко ценил Йозеф Геббельс. Массовый антисемитский психоз в нацистской Германии конструировался именно по лекалам американского политтехнолога.Бернейс прожил очень долго. После Второй мировой войны он информационно обеспечивал путчи ЦРУ в странах Латинской Америки.Еще в 1937 году Бернейс проводил параллели между нацизмом и коммунизмом. Уже в 40-е годы это уравнение с легкой руки Хайека и Поппера стало "научной" истиной.Практически семьдесят лет американские и британские пропагандисты вбивают в головы обывателям, что советский строй, принесший равенство и процветание сотням миллионов людей на планете, и гитлеровский каннибализм — это одно и то же. Поначалу это возмущало, потом казалось нелепостью, но мало-помалу публику приучают к этому безумию.Говорящие головы, озвучивавшие тему, менялись. Сегодня, например, это голова Навального. Но тема оставалась одной и той же. Наследникам Великой Победы предлагалось покаяться, сдаться, разоружиться и выплатить репарации. Цель этого всегда была очевидна — отменить ялтинское разделение мира и статус России как мировой державы.Оружие против культурной войны есть, и это прежде всего осознанность. Постоянная память о том, что у всех наших внутренних разборок есть выгодополучатель за рубежом. Свои интересы он преследует расчетливо и хладнокровно, на протяжении целых столетий. "Люди работают", это надолго.Не мешало бы сохранять спокойствие и не забывать про чувство юмора.Наша патриотическая общественность, к сожалению, заражена тем же вирусом самоненависти, от которого страдает и общественность либеральная. Но от мазохистских заплачек в стиле "Прости нас, Юра" нет никакой пользы. Это верный путь к деморализации и сдаче позиций.Есть юридические механизмы защиты от антироссийской пропаганды, и хорошо, что они постепенно начинают работать. Идея о том, чтобы приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма, была очень уместной.Разоблачения потоков лжи, которые льются на нашу историю, надо проводить и в России, и на мировой арене тщательно и неустанно. А лучшим средством борьбы с ними внутри страны могло бы стать модное ныне социальное дистанцирование.К персонажам, которые мечтают писать биографию Власова, задаются вопросом о сдаче Ленинграда или клевещут на героев Советского Союза, было бы разумно проявлять естественную человеческую брезгливость. Не сотрудничать с ними, не давать им интервью, не обеспечивать им пиар. Пусть варятся себе в своем котле и мечтают про баварское.Ну и заодно стоило бы присмотреться к тому дивному новому миру, в который русских обещают пригласить после того, как они покаются и заплатят за свою Победу. То, что сегодня творится в США и Европе, рвет шаблоны даже самым упертым западникам.Массовые психозы на тему защиты меньшинств, затерроризировавшие обывателя до безумия. Масштабные, на уровне военных действий, диверсии против экономики. Тотальная цензура и полное забвение вообще всех прав человека — на то, чтобы вести свой бизнес, путешествовать, сидеть в кафе, собираться больше трех, да просто выходить на улицу.Это черный юмор, конечно, но родился он не от хорошей жизни.И вот это светлое будущее, ради которого мы должны отречься от памяти предков и разрушить то, что делает нас единым великим народом? Серьезно?В 1930-40-е годы СССР блестяще выиграл тогдашнюю культурную войну. Это стало прологом к победе в Великой Отечественной.Можем повторить, чего там.

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россия

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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вторая мировая война, алексей навальный, война, культура, россия, великая отечественная война, ссср, колумнисты