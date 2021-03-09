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https://uz.sputniknews.ru/20210309/prestupnaya-gruppirovka-iz-bukhary-vymogala-70-000-u-izvestnogo-biznesmena-17479038.html
Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
Злоумышленники разработали план шантажа предпринимателя. Роль информатора исполнял сторож соседней фирмы, который следил за местонахождением жертвы. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T21:55+0500
2021-03-09T21:55+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
задержание преступников
вымогательство
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Известный предприниматель из Бухары стал жертвой банды вымогателей. Преступников раскрыли. О деталях операции сообщили в УВД Бухарской области.Оказалось, что бизнесмену позавидовал его знакомый, который вступил в преступный сговор со своим братом и двумя спортсменами. Злоумышленники разработали план шантажа предпринимателя. Роль информатора исполнял сторож соседней фирмы, который следил за местонахождением жертвы.Преступники также вели слежку за бизнесменом на автомобиле Captiva, кроме того, они продумали сценарий нападения и приготовили для этого обрез ружья марки ТОЗ.В назначенный день, злоумышленники подстерегли предпринимателя на автотрассе А-380, вынудили его остановиться, сели в салон его авто и приставили обрез к горлу.Преступники заявили предпринимателю, что им поручено убить его, а заказчик якобы заплатит за это 50 000 долларов США. Они предложили ему дать им 70 000 долларов – за это они оставят его в живых и раскроют личность заказчика.Бизнесмен согласился на эти условия и попросил два дня на сбор денег. Однако, сразу после освобождения отправился с заявлением в правоохранительные органы.Братья-шантажисты были задержаны при получении помеченных 50 000 долларов. У преступников изъяли обрез и шесть боевых патронов, а также нож.Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство по предварительному сговору группой лиц".
/20191023/Zamkhokima-zaderzhali-za-poluchenie-vzyatki-12667852.html
/20210127/V-Tashkente-i-Tashkentskoy-oblasti-zaderzhana-banda-vymogateley-15874857.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, задержание преступников, вымогательство

Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена

21:55 09.03.2021
3518
© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
Злоумышленники разработали план шантажа предпринимателя. Роль информатора исполнял сторож соседней фирмы, который следил за местонахождением жертвы.
Известный предприниматель из Бухары стал жертвой банды вымогателей. Преступников раскрыли. О деталях операции сообщили в УВД Бухарской области.
Оказалось, что бизнесмену позавидовал его знакомый, который вступил в преступный сговор со своим братом и двумя спортсменами.
Злоумышленники разработали план шантажа предпринимателя. Роль информатора исполнял сторож соседней фирмы, который следил за местонахождением жертвы.
Преступники также вели слежку за бизнесменом на автомобиле Captiva, кроме того, они продумали сценарий нападения и приготовили для этого обрез ружья марки ТОЗ.
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В назначенный день, злоумышленники подстерегли предпринимателя на автотрассе А-380, вынудили его остановиться, сели в салон его авто и приставили обрез к горлу.
Преступники заявили предпринимателю, что им поручено убить его, а заказчик якобы заплатит за это 50 000 долларов США. Они предложили ему дать им 70 000 долларов – за это они оставят его в живых и раскроют личность заказчика.
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Бизнесмен согласился на эти условия и попросил два дня на сбор денег. Однако, сразу после освобождения отправился с заявлением в правоохранительные органы.
Братья-шантажисты были задержаны при получении помеченных 50 000 долларов. У преступников изъяли обрез и шесть боевых патронов, а также нож.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство по предварительному сговору группой лиц".
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