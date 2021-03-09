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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-i-turtsiya-namereny-realizovyvat-novye-sovmestnye-investproekty-17478839.html
Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
Стороны обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального партнерства, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T21:07+0500
2021-03-09T21:07+0500
политика
турция
сотрудничество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе администрации президента Узбекистана.Глава внешнеполитического ведомства Турции выразил глубокую признательность лидеру республики за оказанный прием и передал теплые приветствия и искренние пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Стороны уделили внимание вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании Совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств, которое состоялось в Анкаре в феврале прошлого года, обсудили также аспекты подготовки очередного саммита в Узбекистане.Говорили о необходимости наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, в частности подготовки и реализации в Узбекистане новых инвестпроектов с участием турецких компаний.Отмечена взаимная заинтересованность в развитии активного межрегионального диалога, продвижении совместных образовательных и культурно-гуманитарных программ.Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание уделено вопросам расширения партнерства в научно-образовательной сфере, в том числе открытия филиала университета Бахчешехир в Узбекистане, а также учреждения Ферганской высшей школы туризма совместно с университетом имени Ходжи Байрама Вали.
/20210308/V-Samarkande-otkrylos-genkonsulstvo-Turtsii-16150516.html
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турция, сотрудничество, узбекистан

Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты

21:07 09.03.2021
983
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Стороны обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального партнерства, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе администрации президента Узбекистана.
Глава внешнеполитического ведомства Турции выразил глубокую признательность лидеру республики за оказанный прием и передал теплые приветствия и искренние пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны уделили внимание вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании Совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств, которое состоялось в Анкаре в феврале прошлого года, обсудили также аспекты подготовки очередного саммита в Узбекистане.
Церемония открытия генконсульства Турции в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
В Самарканде открылось генконсульство Турции
Вчера, 10:37
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Говорили о необходимости наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, в частности подготовки и реализации в Узбекистане новых инвестпроектов с участием турецких компаний.
Отмечена взаимная заинтересованность в развитии активного межрегионального диалога, продвижении совместных образовательных и культурно-гуманитарных программ.
Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Отдельное внимание уделено вопросам расширения партнерства в научно-образовательной сфере, в том числе открытия филиала университета Бахчешехир в Узбекистане, а также учреждения Ферганской высшей школы туризма совместно с университетом имени Ходжи Байрама Вали.
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