https://uz.sputniknews.ru/20210310/rossii-i-evrope-predskazali-katastroficheski-dlinnoe-leto-17483911.html

России и Европе предсказали катастрофически длинное лето

России и Европе предсказали катастрофически длинное лето

С 1952 года лето в среднем увеличилось с 78 до 95 дней, а зима, наоборот, сократилась с 76 до 73 дней. Такую же динамику продемонстрировали весна и осень: они... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T11:54+0500

2021-03-10T11:54+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Китайские ученые предупредили о серьезных климатических изменениях, с которыми страны Северного полушария столкнутся уже в скором времени.Речь идет о Европе, Северной и Южной Америке, Азии и части Африки. Если сейчас летний период длится три месяца — июнь, июль, август,— то через 80 лет он увеличится ровно в два раза и будет длиться почти полгода.Такая судьба ожидает планету, если не предпринять срочных мер по защите окружающей среды, убеждены китайские исследователи.Специалисты изучили динамику изменений и пришли к выводу, что с 1952 года количество летних дней увеличилось на 17. С зимними днями все ровно наоборот — их с середины прошлого века стало на 3 меньше. Такая же участь коснулась и весны с осенью: количество дней сократилось на 9 и 5 соответственно. Если тенденция сохранится, то к 2100 году на планете будет всего два зимних месяца. Подобные перемены не могут не отразиться на флоре и фауне, убеждены авторы исследования.Из самого очевидного: если изменятся сезоны, то изменятся маршруты и сроки миграции птиц, а также цветения растений.Все это повлияет, в свою очередь, на более крупных животных, которые добывают себе пищу. В итоге нарушится пищевая цепочка, что означает катастрофу для природы.На жизни людей такие перемены тоже неминуемо скажутся: так, например, серьезно пострадает сельское хозяйство, которое в экономике многих стран занимает важное место.Изменения скажутся не только на экономике, но и на других, более приземленных сферах жизни. Речь идет о простом здоровье человека, ведь более длительный период цветения растений повлияет на тех же самых аллергиках, которым придется непросто.Более теплый климат привлечет в Северное полушарие больше насекомых вроде комаров, которые являются переносчиками инфекций. И, наконец, не стоит забывать, что лето, тепло или даже жара обязательно сопровождаются пожарами.Впрочем, не все специалисты согласны с подобным прогнозом. Некоторые ученые считают, что аномально жаркие летние сезоны и непривычно теплые зимы, которые наблюдаются в последние годы, не отражают истинной ситуации.А она ровно противоположная: мир безусловно вступил в новую эру, но это эра не потепления, а глобального похолодания.

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ученые, климат, прогноз