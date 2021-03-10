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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-ferganskoy-doline-nachnut-obuchat-predprinimatelstvu-onlayn-17636201.html
В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн
В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн
Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T16:21+0500
2021-03-10T16:21+0500
экономика
андижанская область
предпринимательство
наманганская область
торгово-промышленная палата узбекистана
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана при поддержке Всемирного банка, приступила к разработке онлайн-платформы обучения предпринимательству, сообщает пресс-служба ТПП.Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины, в том числе путем организации онлайн-семинаров с участием местных и зарубежных лекторов.Желающие начать свой бизнес смогут в режиме онлайн получать необходимые знания и навыки по организации и ведению собственного дела вне зависимости от их местонахождения.В конце прошлого года планировалось создать в вузах Узбекистана инкубационные центры — они помогут юным энтузиастам воплощать свои идеи в реальность в виде инновационных проектов.Студенты смогут найти поддержку у менторов, наставников и специалистов, а также получат возможность оказаться в самой стартап-экосистеме.
/20191105/V-Uzbekistane-otkroetsya-uzbeksko-koreyskiy-biznes-inkubator-12736247.html
андижанская область
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андижанская область, предпринимательство, наманганская область, торгово-промышленная палата узбекистана, ферганская область

В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн

16:21 10.03.2021
463
© pixabayДевушка с телефоном в руке
Девушка с телефоном в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© pixabay
Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана при поддержке Всемирного банка, приступила к разработке онлайн-платформы обучения предпринимательству, сообщает пресс-служба ТПП.

"Проект предусматривает создание бизнес-инкубаторов в девяти районах Ферганской, Андижанской и Наманганской областей для начинающих бизнесменов", — говорится на сайте ведомства.

Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины, в том числе путем организации онлайн-семинаров с участием местных и зарубежных лекторов.
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В Узбекистане откроется узбекско-корейский бизнес-инкубатор
5 Ноября 2019, 21:52
0
Желающие начать свой бизнес смогут в режиме онлайн получать необходимые знания и навыки по организации и ведению собственного дела вне зависимости от их местонахождения.
В конце прошлого года планировалось создать в вузах Узбекистана инкубационные центры — они помогут юным энтузиастам воплощать свои идеи в реальность в виде инновационных проектов.
Студенты смогут найти поддержку у менторов, наставников и специалистов, а также получат возможность оказаться в самой стартап-экосистеме.
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