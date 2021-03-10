https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-ferganskoy-doline-nachnut-obuchat-predprinimatelstvu-onlayn-17636201.html

В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн

В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн

Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T16:21+0500

2021-03-10T16:21+0500

2021-03-10T16:21+0500

экономика

андижанская область

предпринимательство

наманганская область

торгово-промышленная палата узбекистана

ферганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/505/77/5057745_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_21ba820d4dfca5e2323f3580f29b5878.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана при поддержке Всемирного банка, приступила к разработке онлайн-платформы обучения предпринимательству, сообщает пресс-служба ТПП.Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины, в том числе путем организации онлайн-семинаров с участием местных и зарубежных лекторов.Желающие начать свой бизнес смогут в режиме онлайн получать необходимые знания и навыки по организации и ведению собственного дела вне зависимости от их местонахождения.В конце прошлого года планировалось создать в вузах Узбекистана инкубационные центры — они помогут юным энтузиастам воплощать свои идеи в реальность в виде инновационных проектов.Студенты смогут найти поддержку у менторов, наставников и специалистов, а также получат возможность оказаться в самой стартап-экосистеме.

/20191105/V-Uzbekistane-otkroetsya-uzbeksko-koreyskiy-biznes-inkubator-12736247.html

андижанская область

наманганская область

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

андижанская область, предпринимательство, наманганская область, торгово-промышленная палата узбекистана, ферганская область