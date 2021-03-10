В Ферганской долине начнут обучать предпринимательству онлайн

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана при поддержке Всемирного банка, приступила к разработке онлайн-платформы обучения предпринимательству, сообщает пресс-служба ТПП.Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины, в том числе путем организации онлайн-семинаров с участием местных и зарубежных лекторов.Желающие начать свой бизнес смогут в режиме онлайн получать необходимые знания и навыки по организации и ведению собственного дела вне зависимости от их местонахождения.В конце прошлого года планировалось создать в вузах Узбекистана инкубационные центры — они помогут юным энтузиастам воплощать свои идеи в реальность в виде инновационных проектов.Студенты смогут найти поддержку у менторов, наставников и специалистов, а также получат возможность оказаться в самой стартап-экосистеме.
Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана при поддержке Всемирного банка, приступила к разработке онлайн-платформы обучения предпринимательству, сообщает пресс-служба ТПП.
"Проект предусматривает создание бизнес-инкубаторов в девяти районах Ферганской, Андижанской и Наманганской областей для начинающих бизнесменов", — говорится на сайте ведомства.
Один из компонентов проекта — система дистанционных курсов по обучению предпринимательству жителей Ферганской долины, в том числе путем организации онлайн-семинаров с участием местных и зарубежных лекторов.