Стали известны 3 самые опасные начинки блинов

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Масленица неразрывно связана с блинами самых разных размеров и вкусов: они могут быть изготовлены на молоке, воде или на кефире. Выбор начинок также не имеет границ: икра, варенье, сметана, сгущенка и мясо.Однако некоторые из них могут быть опасны, предупредил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, передает РБК.Дело в том, что при добавлении в блины начинки повышается риск микробиологической порчи угощения, ведь каждый из ингредиентов требует особых условий хранения.Тутельян выделил три самые опасные начинки: это вареное мясо, творог и рыба. Это скоропортящиеся продукты, которые запросто могут испортить все блюдо и пагубно сказаться на здоровье.Поэтому лучше всего сделать выбор в пользу обычных блинов, убежден диетолог.Ранее любителям Масленицы напомнили, какое максимальное количество блинов можно съедать за один раз, чтобы потом не случилось несварения, — от трех до шести.
Подходит к концу один из самых долгожданных праздников весны — Масленица. В этом году она отмечалась с 8 по 14 марта.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Масленица неразрывно связана с блинами самых разных размеров и вкусов: они могут быть изготовлены на молоке, воде или на кефире. Выбор начинок также не имеет границ: икра, варенье, сметана, сгущенка и мясо.
Однако некоторые из них могут быть опасны, предупредил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, передает РБК.
Дело в том, что при добавлении в блины начинки повышается риск микробиологической порчи угощения, ведь каждый из ингредиентов требует особых условий хранения.