https://uz.sputniknews.ru/20210312/stali-izvestny-3-samye-opasnye-nachinki-blinov-17697303.html

Стали известны 3 самые опасные начинки блинов

Стали известны 3 самые опасные начинки блинов

Подходит к концу один из самых долгожданных праздников весны — Масленица. В этом году она отмечалась с 8 по 14 марта. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

масленица

блины

еда

здоровье

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Масленица неразрывно связана с блинами самых разных размеров и вкусов: они могут быть изготовлены на молоке, воде или на кефире. Выбор начинок также не имеет границ: икра, варенье, сметана, сгущенка и мясо.Однако некоторые из них могут быть опасны, предупредил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, передает РБК.Дело в том, что при добавлении в блины начинки повышается риск микробиологической порчи угощения, ведь каждый из ингредиентов требует особых условий хранения.Тутельян выделил три самые опасные начинки: это вареное мясо, творог и рыба. Это скоропортящиеся продукты, которые запросто могут испортить все блюдо и пагубно сказаться на здоровье.Поэтому лучше всего сделать выбор в пользу обычных блинов, убежден диетолог.Ранее любителям Масленицы напомнили, какое максимальное количество блинов можно съедать за один раз, чтобы потом не случилось несварения, — от трех до шести.

/20210307/Kak-pravilno-est-bliny-v-Maslenitsu--3-soveta-ot-dietologa-16146768.html

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масленица, блины, еда, здоровье