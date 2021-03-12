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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210312/stali-izvestny-3-samye-opasnye-nachinki-blinov-17697303.html
Стали известны 3 самые опасные начинки блинов
Стали известны 3 самые опасные начинки блинов
Подходит к концу один из самых долгожданных праздников весны — Масленица. В этом году она отмечалась с 8 по 14 марта. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T12:25+0500
2021-03-12T12:29+0500
общество
масленица
блины
еда
здоровье
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Масленица неразрывно связана с блинами самых разных размеров и вкусов: они могут быть изготовлены на молоке, воде или на кефире. Выбор начинок также не имеет границ: икра, варенье, сметана, сгущенка и мясо.Однако некоторые из них могут быть опасны, предупредил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, передает РБК.Дело в том, что при добавлении в блины начинки повышается риск микробиологической порчи угощения, ведь каждый из ингредиентов требует особых условий хранения.Тутельян выделил три самые опасные начинки: это вареное мясо, творог и рыба. Это скоропортящиеся продукты, которые запросто могут испортить все блюдо и пагубно сказаться на здоровье.Поэтому лучше всего сделать выбор в пользу обычных блинов, убежден диетолог.Ранее любителям Масленицы напомнили, какое максимальное количество блинов можно съедать за один раз, чтобы потом не случилось несварения, — от трех до шести.
/20210307/Kak-pravilno-est-bliny-v-Maslenitsu--3-soveta-ot-dietologa-16146768.html
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масленица, блины, еда, здоровье

Стали известны 3 самые опасные начинки блинов

12:25 12.03.2021 (обновлено: 12:29 12.03.2021)
546
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПразднование Масленицы в регионах России
Празднование Масленицы в регионах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подходит к концу один из самых долгожданных праздников весны — Масленица. В этом году она отмечалась с 8 по 14 марта.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Масленица неразрывно связана с блинами самых разных размеров и вкусов: они могут быть изготовлены на молоке, воде или на кефире. Выбор начинок также не имеет границ: икра, варенье, сметана, сгущенка и мясо.
Однако некоторые из них могут быть опасны, предупредил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, передает РБК.
Дело в том, что при добавлении в блины начинки повышается риск микробиологической порчи угощения, ведь каждый из ингредиентов требует особых условий хранения.
Блины с красной икрой на Масленицу - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2021
Общество
Как правильно есть блины в Масленицу — 3 совета от диетолога
7 Марта, 12:16
0
Тутельян выделил три самые опасные начинки: это вареное мясо, творог и рыба. Это скоропортящиеся продукты, которые запросто могут испортить все блюдо и пагубно сказаться на здоровье.
Поэтому лучше всего сделать выбор в пользу обычных блинов, убежден диетолог.
Ранее любителям Масленицы напомнили, какое максимальное количество блинов можно съедать за один раз, чтобы потом не случилось несварения, — от трех до шести.
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