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В Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины
В Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины
Научный сотрудник Центра передовых технологий объяснил, на что указывают цифры в названии препарата ZF-UZ-VAC 2001. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T19:53+0500
2021-03-12T19:56+0500
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коронавирус
вакцинация
вакцина
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась информация о том, что цифры 2001 в названии вакцины ZF-UZ-VAC 2001 имеют конкретное временное значение. По предположениям пользователей, медики из Китая разработали препарат еще в 2001 году и теперь пытаются реализовать устаревший продукт в Узбекистане. В Мининноваций опровергли данные слухи.Напомним: Узбекистан стал соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале текущего года. Республика получила статус соисполнителя в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В начале весны власти официально зарегистрировали узбекско-китайскую вакцину для ее последующего использования в медицинской практике.
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коронавирус, вакцинация, вакцина, китай, узбекистан

В Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины

19:53 12.03.2021 (обновлено: 19:56 12.03.2021)
291
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Научный сотрудник Центра передовых технологий объяснил, на что указывают цифры в названии препарата ZF-UZ-VAC 2001.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась информация о том, что цифры 2001 в названии вакцины ZF-UZ-VAC 2001 имеют конкретное временное значение. По предположениям пользователей, медики из Китая разработали препарат еще в 2001 году и теперь пытаются реализовать устаревший продукт в Узбекистане. В Мининноваций опровергли данные слухи.

Эти цифры на вакцине указывают на то, что работа над данным проектом ведется с первого месяца (01), то есть января 2020-го года. Целесообразно читать данное число не как 2001 (две тысячи один), а 20/01 (двадцать, ноль один), что позволит избежать недоразумений. Поэтому называть вакцину "устаревшей" неуместно.

Музаффар Муминов
Научный сотрудник Центра передовых технологий при Мининноваций
Напомним: Узбекистан стал соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале текущего года. Республика получила статус соисполнителя в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В начале весны власти официально зарегистрировали узбекско-китайскую вакцину для ее последующего использования в медицинской практике.
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