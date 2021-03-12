В Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась информация о том, что цифры 2001 в названии вакцины ZF-UZ-VAC 2001 имеют конкретное временное значение. По предположениям пользователей, медики из Китая разработали препарат еще в 2001 году и теперь пытаются реализовать устаревший продукт в Узбекистане. В Мининноваций опровергли данные слухи.Напомним: Узбекистан стал соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале текущего года. Республика получила статус соисполнителя в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В начале весны власти официально зарегистрировали узбекско-китайскую вакцину для ее последующего использования в медицинской практике.
Научный сотрудник Центра передовых технологий объяснил, на что указывают цифры в названии препарата ZF-UZ-VAC 2001.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась информация о том, что цифры 2001 в названии вакцины ZF-UZ-VAC 2001 имеют конкретное временное значение. По предположениям пользователей, медики из Китая разработали препарат еще в 2001 году и теперь пытаются реализовать устаревший продукт в Узбекистане. В Мининноваций опровергли данные слухи.
Эти цифры на вакцине указывают на то, что работа над данным проектом ведется с первого месяца (01), то есть января 2020-го года. Целесообразно читать данное число не как 2001 (две тысячи один), а 20/01 (двадцать, ноль один), что позволит избежать недоразумений. Поэтому называть вакцину "устаревшей" неуместно.
Музаффар Муминов
Научный сотрудник Центра передовых технологий при Мининноваций
Напомним: Узбекистан стал соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале текущего года. Республика получила статус соисполнителя в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В начале весны власти официально зарегистрировали узбекско-китайскую вакцину для ее последующего использования в медицинской практике.