https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-mininnovatsii-prokommentirovali-slukhi-o-stare-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-17726158.html

В Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины

В Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины

Научный сотрудник Центра передовых технологий объяснил, на что указывают цифры в названии препарата ZF-UZ-VAC 2001. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T19:53+0500

2021-03-12T19:53+0500

2021-03-12T19:56+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась информация о том, что цифры 2001 в названии вакцины ZF-UZ-VAC 2001 имеют конкретное временное значение. По предположениям пользователей, медики из Китая разработали препарат еще в 2001 году и теперь пытаются реализовать устаревший продукт в Узбекистане. В Мининноваций опровергли данные слухи.Напомним: Узбекистан стал соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале текущего года. Республика получила статус соисполнителя в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В начале весны власти официально зарегистрировали узбекско-китайскую вакцину для ее последующего использования в медицинской практике.

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коронавирус, вакцинация, вакцина, китай, узбекистан