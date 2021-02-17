Узбекистан признан соавтором китайской вакцины против коронавируса

Согласно информации официального представителя, после получения необходимых разрешений препарат будет реализовываться в Узбекистане под названием ZF-UZ-VAK 2001.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития и НИИ вирусологии совместно с Минздравом проводят третью фазу клинических испытаний рекомбинантной китайской вакцины, передает Мининновации со ссылкой на сюжет телеканала "Узбекистан 24".

По словам уполномоченного за клинические испытания в РУз компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Динг Фан, на данный момент в стране первой дозой препарата были вакцинированы 6 830 добровольцев и 2 284 - второй.

Эксперт также отметил, что в процессе вакцинации добровольцев не было зафиксировано побочных эффектов, что полностью подтвердило ее безопасность и надежность.

"Учитывая активное участие МИВТ и Минздрава в испытаниях вакцины ZF 2001, а также их вклад в клиническое исследование, Узбекистан был признан соавтором вакцины", - сказал Динг Фан.

К тому же специалист из Китая добавил, что на случай экстренного применения вакцины стране будут предоставлены соответствующие льготы.

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Согласно информации официального представителя, после получения необходимых разрешений вакцина будет реализовываться в Узбекистане под названием ZF-UZ-VAK 2001.

Ранее в республике начался ускоренный процесс сертификации российской вакцины "Спутник V". Как сообщил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Ботыр Курбанов, вся процедура может занять от 15 до 20 дней.

В декабре 2020-го министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз российского препарата с целью дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.

Позднее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021-м будет подписан контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".