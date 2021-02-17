13:39 17 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Срочно:
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19

Узбекистан признан соавтором китайской вакцины против коронавируса

© Sputnik / Максим Захаров
Общество
Получить короткую ссылку
14720
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/11/16018627.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210217/16018240/Uzbekistan-priznan-soavtorom-kitayskoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa.html

Согласно информации официального представителя, после получения необходимых разрешений препарат будет реализовываться в Узбекистане под названием ZF-UZ-VAK 2001.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития и НИИ вирусологии совместно с Минздравом проводят третью фазу клинических испытаний рекомбинантной китайской вакцины, передает Мининновации со ссылкой на сюжет телеканала "Узбекистан 24".

Медик выездной бригады в прививочном пункте
© Sputnik / Виталий Белоусов
Как Узбекистан готовится к массовой вакцинации от COVID-19 — Мадаминов

По словам уполномоченного за клинические испытания в РУз компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Динг Фан, на данный момент в стране первой дозой препарата были вакцинированы 6 830 добровольцев и 2 284 - второй. 

Эксперт также отметил, что в процессе вакцинации добровольцев не было зафиксировано побочных эффектов, что полностью подтвердило ее безопасность и надежность. 

"Учитывая активное участие МИВТ и Минздрава в испытаниях вакцины ZF 2001, а также их вклад в клиническое исследование, Узбекистан был признан соавтором вакцины", - сказал Динг Фан. 

К тому же специалист из Китая добавил, что на случай экстренного применения вакцины стране будут предоставлены соответствующие льготы.

Круглый: вакцина должна рассматриваться как спасение, а не принуждение >>

Согласно информации официального представителя, после получения необходимых разрешений вакцина будет реализовываться в Узбекистане под названием ZF-UZ-VAK 2001.

Ранее в республике начался ускоренный процесс сертификации российской вакцины "Спутник V". Как сообщил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Ботыр Курбанов, вся процедура может занять от 15 до 20 дней.

Маруфжон Мадаминов - заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Понятная вакцина: Мадаминов о том, почему "Спутник V" подходит Узбекистану

В декабре 2020-го министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз российского препарата с целью дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.

Позднее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021-м будет подписан контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Топ-13 сильнейших снегопадов в истории — архивные фото
Санкции продолжаются: зачем Евросоюз идет на разрыв отношений с Россией
Осторожно, санкции продолжаются: зачем ЕС "убивает" отношения с Россией
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться