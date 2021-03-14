Названы наиболее вероятные причины крушения самолета в Казахстане

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Стали известны три основные версии крушения военного самолета в Казахстане. Их озвучила авиационная служба КНБ, ведется расследование.Наиболее вероятными причинами трагедии специалисты называют погодные условия, техническую неисправность двигателя воздушного судна и человеческий фактор, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные телеканала "Алматы".Напомним, летевший из Нур-Султана самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алматы. Самолет загорелся и упал на подлете к посадочной полосеНа борту было шестеро человек. Четверо из них погибли на месте.Двое выживших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.
Специалисты Комитета национальной безопасности Казахстана выясняют точную причину авиакатастрофы.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Стали известны три основные версии крушения военного самолета в Казахстане. Их озвучила авиационная служба КНБ, ведется расследование.
Наиболее вероятными причинами трагедии специалисты называют погодные условия, техническую неисправность двигателя воздушного судна и человеческий фактор, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные телеканала "Алматы".
Напомним, летевший из Нур-Султана самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алматы. Самолет загорелся и упал на подлете к посадочной полосе На борту было шестеро человек. Четверо из них погибли на месте.
Двое выживших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.