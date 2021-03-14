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Названы наиболее вероятные причины крушения самолета в Казахстане
Названы наиболее вероятные причины крушения самолета в Казахстане
Специалисты Комитета национальной безопасности Казахстана выясняют точную причину авиакатастрофы. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T12:17+0500
2021-03-14T12:17+0500
в мире
авиакатастрофа
крушение самолета
казахстан
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Стали известны три основные версии крушения военного самолета в Казахстане. Их озвучила авиационная служба КНБ, ведется расследование.Наиболее вероятными причинами трагедии специалисты называют погодные условия, техническую неисправность двигателя воздушного судна и человеческий фактор, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные телеканала "Алматы".Напомним, летевший из Нур-Султана самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алматы. Самолет загорелся и упал на подлете к посадочной полосеНа борту было шестеро человек. Четверо из них погибли на месте.Двое выживших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.
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авиакатастрофа, крушение самолета, казахстан

Названы наиболее вероятные причины крушения самолета в Казахстане

12:17 14.03.2021
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© Telegram / Sputnik Казахстан / Скриншот с видеоВоенный самолет Ан-26 потерпел крушение под Алматы
Военный самолет Ан-26 потерпел крушение под Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
© Telegram / Sputnik Казахстан / Скриншот с видео
Специалисты Комитета национальной безопасности Казахстана выясняют точную причину авиакатастрофы.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Стали известны три основные версии крушения военного самолета в Казахстане. Их озвучила авиационная служба КНБ, ведется расследование.
Наиболее вероятными причинами трагедии специалисты называют погодные условия, техническую неисправность двигателя воздушного судна и человеческий фактор, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные телеканала "Алматы".
Напомним, летевший из Нур-Султана самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Алматы. Самолет загорелся и упал на подлете к посадочной полосе
На борту было шестеро человек. Четверо из них погибли на месте.
Двое выживших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и поручил выяснить причины авиакатастрофы.
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