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В Ташкенте закрыли на карантин детский сад
В Ташкенте закрыли на карантин детский сад
Работа учреждения временно приостановлена, заявили в МДО Узбекистана. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T17:22+0500
2021-03-15T17:32+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
детский сад
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента обнаружили COVID-19 у двоих малышей и двоих воспитателей детского сада №117. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана.Инфекция была выявлена 13 марта. Работа образовательного учреждения временно приостановлена. Ранее в Главном управлении здравоохранения Ташкента и Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе. Хоким Джахонгир Артыкходжаев поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, детский сад, узбекистан

В Ташкенте закрыли на карантин детский сад

17:22 15.03.2021 (обновлено: 17:32 15.03.2021)
611
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
/
Перейти в фотобанк
Работа учреждения временно приостановлена, заявили в МДО Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента обнаружили COVID-19 у двоих малышей и двоих воспитателей детского сада №117. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана.
Инфекция была выявлена 13 марта.
Работа образовательного учреждения временно приостановлена.

"Согласно пункту "ж" статьи 12 закона Республики Узбекистан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", сотрудники и воспитанники дошкольной образовательной организации подлежат 14-дневному медицинскому наблюдению", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Ранее в Главном управлении здравоохранения Ташкента и Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе. Хоким Джахонгир Артыкходжаев поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
Пассажирам выдают перчатки в общественном транспорте Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Общество
В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
14:14
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