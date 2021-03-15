https://uz.sputniknews.ru/20210315/dvoe-malyshey-i-dvoe-vospitateley-zarazilis-covid-19-v-detsadu-tashkenta-17764025.html

В Ташкенте закрыли на карантин детский сад

В Ташкенте закрыли на карантин детский сад

Работа учреждения временно приостановлена, заявили в МДО Узбекистана. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T17:22+0500

2021-03-15T17:22+0500

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ситуация с коронавирусом в узбекистане

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детский сад

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента обнаружили COVID-19 у двоих малышей и двоих воспитателей детского сада №117. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана.Инфекция была выявлена 13 марта. Работа образовательного учреждения временно приостановлена. Ранее в Главном управлении здравоохранения Ташкента и Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе. Хоким Джахонгир Артыкходжаев поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.

/20210315/v-obschestvennom-transporte-tashkenta-vnov-vvedut-karantinnye-trebovaniya-17757101.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, детский сад, узбекистан