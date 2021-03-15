В Ташкенте закрыли на карантин детский сад

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента обнаружили COVID-19 у двоих малышей и двоих воспитателей детского сада №117. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана.Инфекция была выявлена 13 марта. Работа образовательного учреждения временно приостановлена. Ранее в Главном управлении здравоохранения Ташкента и Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе. Хоким Джахонгир Артыкходжаев поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
Работа учреждения временно приостановлена, заявили в МДО Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента обнаружили COVID-19 у двоих малышей и двоих воспитателей детского сада №117. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана.
Инфекция была выявлена 13 марта.
Работа образовательного учреждения временно приостановлена.
"Согласно пункту "ж" статьи 12 закона Республики Узбекистан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", сотрудники и воспитанники дошкольной образовательной организации подлежат 14-дневному медицинскому наблюдению", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Ранее в Главном управлении здравоохранения Ташкента и Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе. Хоким Джахонгир Артыкходжаев поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.