https://uz.sputniknews.ru/20210315/es-kritikuet-sputnik-v-no-pri-etom-vtikhuyu-oformlyaet-ego-postavki--reuters-17758061.html

ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters

ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters

Европейский союз неоднократно публично критиковал российскую вакцину. Теперь же стало известно, что публичные заявления не отражают реальных намерений. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T15:29+0500

2021-03-15T15:29+0500

2021-03-15T15:54+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Несмотря на кампанию, которую Запад развернул против российской вакцины "Спутник V", препарат продолжает отстаивать свои позиции в том числе на европейском рынке.Так, выяснилось, что четыре страны ЕС ведут разговоры о том, чтобы договориться с производителями "Спутника V" о поставках препарата. Об этом агентству Reuters заявил дипломатический источник в Евросоюзе.Какие-либо детали неизвестны. Сообщается, что, к настоящему моменту, контракт на поставки российской вакцины уже заключили в Венгрии и Словакии. Интерес к "Спутнику V" проявили также в Чехии.В стороне не остались и итальянцы — власти страны уже рассматривают перспективы производства российского препарата на своем крупнейшем биореакторе ReiThera, который расположен под Римом.Отметим, что попасть на европейский рынок "Спутнику V" не так-то просто: для этого вакцине нужно получить регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии.Пока складывается все неплохо: препарат уже прошел этап научной консультации регулятора ЕС, Европейское медицинское агентство проводит его проверку.К настоящему моменту, применение российской вакцины согласовали уже 45 государств — это обеспечило "Спутнику V" второе место в рейтинге мирового признания. На первой строчке разместилась вакцина AstraZeneca, к которой между тем недавно появилось много вопросов.Однако в ряде западных государств не готовы так просто дать российской вакцине "зеленый свет". На днях стало известно о масштабной пропаганде, которую Запад готовится запустить против "Спутника V". Что страны таким образом намерены выиграть, читайте в материале.

/20210301/Vpustyat-li-v-Evropu-s-politicheski-nepravilnoy-vaktsinoy-16094219.html

/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html

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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, ес, вакцинация, сми, вакцина, европа