https://uz.sputniknews.ru/20210315/luchshie-studenty-vuzov-pri-minenergo-poluchat-stipendiyu-v-razmere-poryadka-370-17762140.html

Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370

Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370

Учреждена стипендия Минэнерго для самых способных студентов филиалов российских профильных вузов. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T16:11+0500

2021-03-15T16:11+0500

2021-03-15T16:46+0500

общество

министерство энергетики

стипендия

студенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Глава Минэнерго учредил специальную стипендию, которую смогут получить лучшие студенты высших учебных заведений при Министерстве энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Размер стипендии — 1,5 "минималки", что порядка 370 долларов. Эту сумму будут выплачивать самым талантливым студентам филиалов вузов в Ташкенте: Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Московский энергетический институт).Стипендиатам также выдадут нагрудные знаки "Стипендиат Министра энергетики" и вручат подарки.После окончания учебы стипендиатам гарантируется трудоустройство в организациях системы Министерства энергетики.

/20200206/Pod-upravlenie-Minenergo-perekhodyat-srazu-neskolko-uchebnykh-zavedeniy-13407452.html

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министерство энергетики, стипендия, студенты, узбекистан