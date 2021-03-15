Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210315/luchshie-studenty-vuzov-pri-minenergo-poluchat-stipendiyu-v-razmere-poryadka-370-17762140.html
Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
Учреждена стипендия Минэнерго для самых способных студентов филиалов российских профильных вузов. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T16:11+0500
2021-03-15T16:46+0500
общество
министерство энергетики
стипендия
студенты
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/15/15832661_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7270375fac3c4d78a8aaa73e27c4fc91.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Глава Минэнерго учредил специальную стипендию, которую смогут получить лучшие студенты высших учебных заведений при Министерстве энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Размер стипендии — 1,5 "минималки", что порядка 370 долларов. Эту сумму будут выплачивать самым талантливым студентам филиалов вузов в Ташкенте: Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Московский энергетический институт).Стипендиатам также выдадут нагрудные знаки "Стипендиат Министра энергетики" и вручат подарки.После окончания учебы стипендиатам гарантируется трудоустройство в организациях системы Министерства энергетики.
/20200206/Pod-upravlenie-Minenergo-perekhodyat-srazu-neskolko-uchebnykh-zavedeniy-13407452.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/15/15832661_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63549b2a1c81c68fcb71bbe242478014.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
министерство энергетики, стипендия, студенты, узбекистан

Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370

16:11 15.03.2021 (обновлено: 16:46 15.03.2021)
974
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Учреждена стипендия Минэнерго для самых способных студентов филиалов российских профильных вузов.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Глава Минэнерго учредил специальную стипендию, которую смогут получить лучшие студенты высших учебных заведений при Министерстве энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Размер стипендии — 1,5 "минималки", что порядка 370 долларов. Эту сумму будут выплачивать самым талантливым студентам филиалов вузов в Ташкенте: Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Московский энергетический институт).
Стипендиатам также выдадут нагрудные знаки "Стипендиат Министра энергетики" и вручат подарки.
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2020
Общество
Под управление Минэнерго переходят сразу несколько учебных заведений
6 Февраля 2020, 17:29
0
После окончания учебы стипендиатам гарантируется трудоустройство в организациях системы Министерства энергетики.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:52Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
16:46В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
16:43В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
16:11Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
15:53Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта
15:46В Москве устали носить маски - инфекционист
15:29ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters
15:10В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
15:07"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
15:06В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
15:06Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
14:42Настоящая весна наступает в Узбекистане
14:39Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана
14:37В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью
14:21Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
14:14В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
14:00Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
13:58Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы
13:49Новая мечеть открылась в Самаркандской области
13:49Как шумит ветер на Марсе? Аппарат NASA прислал новые аудио