Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Глава Минэнерго учредил специальную стипендию, которую смогут получить лучшие студенты высших учебных заведений при Министерстве энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Размер стипендии — 1,5 "минималки", что порядка 370 долларов. Эту сумму будут выплачивать самым талантливым студентам филиалов вузов в Ташкенте: Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Московский энергетический институт).Стипендиатам также выдадут нагрудные знаки "Стипендиат Министра энергетики" и вручат подарки.После окончания учебы стипендиатам гарантируется трудоустройство в организациях системы Министерства энергетики.
Учреждена стипендия Минэнерго для самых способных студентов филиалов российских профильных вузов.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Глава Минэнерго учредил специальную стипендию, которую смогут получить лучшие студенты высших учебных заведений при Министерстве энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Размер стипендии — 1,5 "минималки", что порядка 370 долларов. Эту сумму будут выплачивать самым талантливым студентам филиалов вузов в Ташкенте: Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Московский инженерно-физический институт), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Московский энергетический институт).
Стипендиатам также выдадут нагрудные знаки "Стипендиат Министра энергетики" и вручат подарки.