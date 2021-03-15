Узбекистан хочет привлекать компании из Чечни и Дагестана к зиёрат-туризму

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлекать компании из Чечни и Дагестана к паломническому туризму по местам, связанным с историей ислама. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики."Государственный комитет по развитию туризма совместно с посольствами и консульствами Узбекистана в Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля 2021 года планирует посетить несколько регионов России, в том числе Чеченскую Республику и Республику Дагестан", — говорится в публикации на сайте ведомства. Визит организован для продвижения потенциала паломнического туризма в Узбекистане.В состав делегации центральноазиатского государства также войдут представители Комитета по делам религий при Кабмине, Управления мусульман, UzAirways и ведущих туристических компаний страны. В рамках визита предусмотрены встречи между ведущими туристическими компаниями России и Узбекистана и участие в ряде других мероприятий.Ранее замминистра транспорта РУз Джасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с Россией.В 2017 году правительство Узбекистана подготовило программу развития мусульманского паломничества (зиёрат) иностранных туристов к святым местам в республике. В январе 2021-го власти страны предоставили зарубежным авиакомпаниям, участвующим в перевозках туристов по программам зиёрат-туризма, 50-процентные скидки на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в аэропортах Узбекистана. В общей сложности на территории республики находятся порядка тысячи архитектурных памятников и мест, связанных с историей и культурой ислама.
На территории республики находятся порядка тысячи архитектурных памятников и мест, связанных с историей и культурой ислама.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлекать компании из Чечни и Дагестана к паломническому туризму по местам, связанным с историей ислама. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики.
"Государственный комитет по развитию туризма совместно с посольствами и консульствами Узбекистана в Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля 2021 года планирует посетить несколько регионов России, в том числе Чеченскую Республику и Республику Дагестан", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Визит организован для продвижения потенциала паломнического туризма в Узбекистане.
Ранее замминистра транспорта РУз Джасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с Россией.
В 2017 году правительство Узбекистана подготовило программу развития мусульманского паломничества (зиёрат) иностранных туристов к святым местам в республике. В январе 2021-го власти страны предоставили зарубежным авиакомпаниям, участвующим в перевозках туристов по программам зиёрат-туризма, 50-процентные скидки на основные виды услуг по наземному обслуживанию воздушных судов в аэропортах Узбекистана.
В общей сложности на территории республики находятся порядка тысячи архитектурных памятников и мест, связанных с историей и культурой ислама.