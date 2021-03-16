https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-dvukh-rayonakh-tashkenta-obnovili-dorozhnuyu-razmetku-17793472.html

В двух районах Ташкента обновили дорожную разметку

В двух районах Ташкента обновили дорожную разметку

В течение месяца ответственные за безопасность движения ведомства усилят мониторинг состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T19:18+0500

2021-03-16T19:18+0500

2021-03-16T19:18+0500

общество

безопасность дорожного движения в узбекистане

разметка

гувд ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17792155_0:0:1094:616_1920x0_80_0_0_3c79478d8fae3dfb732ade9c303f07e9.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На дорогах Чиланзарского и Учтепинского районов обновили разметку. Сделали это в рамках мер по безопасности движения, которые планируют усилить в течение месяца — с 15 марта по 15 апреля 2021 года.Работы проводились ночью, чтобы не создавать заторов на трассах в дневное время.Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента совместно с работниками Центра по обеспечению безопасности дорожного движения при хокимияте планируют в течение месяца обновить разметку на проезжей части в других районах города, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.Кроме того, в этот период усилят мониторинг состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры, призванных регулировать движение. По данным ГУБДД МВД, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. В результате умерли 265 человек, большинство — на месте происшествия.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

безопасность дорожного движения в узбекистане, разметка, гувд ташкента