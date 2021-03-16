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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-dvukh-rayonakh-tashkenta-obnovili-dorozhnuyu-razmetku-17793472.html
В двух районах Ташкента обновили дорожную разметку
В двух районах Ташкента обновили дорожную разметку
В течение месяца ответственные за безопасность движения ведомства усилят мониторинг состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T19:18+0500
2021-03-16T19:18+0500
общество
безопасность дорожного движения в узбекистане
разметка
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На дорогах Чиланзарского и Учтепинского районов обновили разметку. Сделали это в рамках мер по безопасности движения, которые планируют усилить в течение месяца — с 15 марта по 15 апреля 2021 года.Работы проводились ночью, чтобы не создавать заторов на трассах в дневное время.Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента совместно с работниками Центра по обеспечению безопасности дорожного движения при хокимияте планируют в течение месяца обновить разметку на проезжей части в других районах города, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.Кроме того, в этот период усилят мониторинг состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры, призванных регулировать движение. По данным ГУБДД МВД, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. В результате умерли 265 человек, большинство — на месте происшествия.
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безопасность дорожного движения в узбекистане, разметка, гувд ташкента

В двух районах Ташкента обновили дорожную разметку

19:18 16.03.2021
856
© ГУВД г. ТашкентаВ двух районах Ташкента проведены работы по обновлению дорожной разметки
В двух районах Ташкента проведены работы по обновлению дорожной разметки - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© ГУВД г. Ташкента
В течение месяца ответственные за безопасность движения ведомства усилят мониторинг состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На дорогах Чиланзарского и Учтепинского районов обновили разметку. Сделали это в рамках мер по безопасности движения, которые планируют усилить в течение месяца — с 15 марта по 15 апреля 2021 года.
Работы проводились ночью, чтобы не создавать заторов на трассах в дневное время.
© ГУВД г. ТашкентаВ двух районах Ташкента проведены работы по обновлению дорожной разметки
В двух районах Ташкента проведены работы по обновлению дорожной разметки - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
В двух районах Ташкента проведены работы по обновлению дорожной разметки
© ГУВД г. Ташкента
Сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента совместно с работниками Центра по обеспечению безопасности дорожного движения при хокимияте планируют в течение месяца обновить разметку на проезжей части в других районах города, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
Кроме того, в этот период усилят мониторинг состояния дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры, призванных регулировать движение.
По данным ГУБДД МВД, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. В результате умерли 265 человек, большинство — на месте происшествия.
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