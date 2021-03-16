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В столичных вузах и отелях усилят контроль за соблюдением правил карантинного режима
В столичных вузах и отелях усилят контроль за соблюдением правил карантинного режима
В отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T19:51+0500
2021-03-16T19:51+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столичных вузах и отелях ужесточат карантинный режим, сообщает пресс-служба хокимията.В частности, всем ректорам высших учебных заведений Ташкента поручено взять под личный контроль и обеспечить строгое соблюдение студентами и преподавателями карантинных требований, санитарно-гигиенических норм в вузах и общежитиях города.Кроме того, в отелях столицы сотрудников и постояльцев также обяжут строго придерживаться правилам карантинного контроля.Реализация мер предпринята согласно решению Штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте.Отмечается, что в отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры.Ранее стало известно, что на строительных объектах и в службах такси, расположенных в столице, также введут жесткие карантинные требования с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, ташкент

В столичных вузах и отелях усилят контроль за соблюдением правил карантинного режима

19:51 16.03.2021
89
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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В отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столичных вузах и отелях ужесточат карантинный режим, сообщает пресс-служба хокимията.
В частности, всем ректорам высших учебных заведений Ташкента поручено взять под личный контроль и обеспечить строгое соблюдение студентами и преподавателями карантинных требований, санитарно-гигиенических норм в вузах и общежитиях города.
Кроме того, в отелях столицы сотрудников и постояльцев также обяжут строго придерживаться правилам карантинного контроля.
Здание министерства здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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В Ташкенте могут ужесточить карантинные ограничения с 1 апреля
17:28
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Реализация мер предпринята согласно решению Штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте.
Отмечается, что в отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры.
Ранее стало известно, что на строительных объектах и в службах такси, расположенных в столице, также введут жесткие карантинные требования с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
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