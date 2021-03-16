https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-stolichnykh-vuzakh-i-otelyakh-usilyat-kontrol-za-soblyudeniem-pravil-karantinnogo-rezhima-17795757.html

В столичных вузах и отелях усилят контроль за соблюдением правил карантинного режима

В столичных вузах и отелях усилят контроль за соблюдением правил карантинного режима

В отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T19:51+0500

2021-03-16T19:51+0500

2021-03-16T19:51+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столичных вузах и отелях ужесточат карантинный режим, сообщает пресс-служба хокимията.В частности, всем ректорам высших учебных заведений Ташкента поручено взять под личный контроль и обеспечить строгое соблюдение студентами и преподавателями карантинных требований, санитарно-гигиенических норм в вузах и общежитиях города.Кроме того, в отелях столицы сотрудников и постояльцев также обяжут строго придерживаться правилам карантинного контроля.Реализация мер предпринята согласно решению Штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте.Отмечается, что в отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры.Ранее стало известно, что на строительных объектах и в службах такси, расположенных в столице, также введут жесткие карантинные требования с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

/20210316/v-tashkente-mogut-uzhestochit-karantinnye-ogranicheniya-s-1-aprelya-17789064.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, ташкент