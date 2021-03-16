В столичных вузах и отелях усилят контроль за соблюдением правил карантинного режима

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столичных вузах и отелях ужесточат карантинный режим, сообщает пресс-служба хокимията.В частности, всем ректорам высших учебных заведений Ташкента поручено взять под личный контроль и обеспечить строгое соблюдение студентами и преподавателями карантинных требований, санитарно-гигиенических норм в вузах и общежитиях города.Кроме того, в отелях столицы сотрудников и постояльцев также обяжут строго придерживаться правилам карантинного контроля.Реализация мер предпринята согласно решению Штаба по предотвращению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте.Отмечается, что в отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры.Ранее стало известно, что на строительных объектах и в службах такси, расположенных в столице, также введут жесткие карантинные требования с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
В отношении нарушителей правопорядка будут приняты законные меры.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столичных вузах и отелях ужесточат карантинный режим, сообщает пресс-служба хокимията.
В частности, всем ректорам высших учебных заведений Ташкента поручено взять под личный контроль и обеспечить строгое соблюдение студентами и преподавателями карантинных требований, санитарно-гигиенических норм в вузах и общежитиях города.
Кроме того, в отелях столицы сотрудников и постояльцев также обяжут строго придерживаться правилам карантинного контроля.