https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-tashkente-taksistov-i-stroiteley-obyazhut-soblyudat-zhestkie-karantinnye-trebovaniya-17790614.html

В Ташкенте строителей и таксистов обяжут соблюдать жесткие карантинные требования

В Ташкенте строителей и таксистов обяжут соблюдать жесткие карантинные требования

К тому же для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-16T18:02+0500

2021-03-16T18:02+0500

2021-03-16T18:09+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столице за последние пять дней зафиксировано резкое увеличение новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемситуации в Минздраве предпринимаются очередные меры по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19 среди граждан.Кроме того, для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт с табличкой "безопасное такси". Соответствующую надпись оформят на узбекском, русском и английском языках. Салоны подобны авто будут полностью продезинфицированы и оснащены антисептическими средствами.Ранее в "Тошшахартрансхизмат" сообщили, что в общественном транспорте Ташкента снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с ухудшением эпидемситуации. Пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы.

/20210316/v-tashkente-mogut-uzhestochit-karantinnye-ogranicheniya-s-1-aprelya-17789064.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, ташкент