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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-tashkente-taksistov-i-stroiteley-obyazhut-soblyudat-zhestkie-karantinnye-trebovaniya-17790614.html
В Ташкенте строителей и таксистов обяжут соблюдать жесткие карантинные требования
В Ташкенте строителей и таксистов обяжут соблюдать жесткие карантинные требования
К тому же для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:02+0500
2021-03-16T18:09+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столице за последние пять дней зафиксировано резкое увеличение новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемситуации в Минздраве предпринимаются очередные меры по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19 среди граждан.Кроме того, для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт с табличкой "безопасное такси". Соответствующую надпись оформят на узбекском, русском и английском языках. Салоны подобны авто будут полностью продезинфицированы и оснащены антисептическими средствами.Ранее в "Тошшахартрансхизмат" сообщили, что в общественном транспорте Ташкента снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с ухудшением эпидемситуации. Пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы.
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, ташкент

В Ташкенте строителей и таксистов обяжут соблюдать жесткие карантинные требования

18:02 16.03.2021 (обновлено: 18:09 16.03.2021)
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© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСтроитель, иллюстративное фото
Строитель, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
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К тому же для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт с табличкой "безопасное такси".
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столице за последние пять дней зафиксировано резкое увеличение новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемситуации в Минздраве предпринимаются очередные меры по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19 среди граждан.

По информации Министерства, на всех стройплощадках Ташкента планируется усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм строителями, которые временно проживают и работают на месте объекта.

Кроме того, для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт с табличкой "безопасное такси". Соответствующую надпись оформят на узбекском, русском и английском языках. Салоны подобны авто будут полностью продезинфицированы и оснащены антисептическими средствами.
Здание министерства здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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Ранее в "Тошшахартрансхизмат" сообщили, что в общественном транспорте Ташкента снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с ухудшением эпидемситуации. Пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы.
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