В Ташкенте строителей и таксистов обяжут соблюдать жесткие карантинные требования

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столице за последние пять дней зафиксировано резкое увеличение новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемситуации в Минздраве предпринимаются очередные меры по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19 среди граждан.Кроме того, для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт с табличкой "безопасное такси". Соответствующую надпись оформят на узбекском, русском и английском языках. Салоны подобны авто будут полностью продезинфицированы и оснащены антисептическими средствами.Ранее в "Тошшахартрансхизмат" сообщили, что в общественном транспорте Ташкента снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с ухудшением эпидемситуации. Пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы.
К тому же для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт с табличкой "безопасное такси".
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В столице за последние пять дней зафиксировано резкое увеличение новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемситуации в Минздраве предпринимаются очередные меры по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19 среди граждан.
По информации Министерства, на всех стройплощадках Ташкента планируется усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм строителями, которые временно проживают и работают на месте объекта.
Кроме того, для повышения качества транспортных услуг, обеспечения здоровья водителей и пассажиров в столице начнет курсировать бесплатный немаршрутный транспорт с табличкой "безопасное такси". Соответствующую надпись оформят на узбекском, русском и английском языках. Салоны подобны авто будут полностью продезинфицированы и оснащены антисептическими средствами.
Ранее в "Тошшахартрансхизмат" сообщили, что в общественном транспорте Ташкента снова ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер в связи с ухудшением эпидемситуации. Пассажиров обяжут носить медицинские маски, а также строго соблюдать установленные санитарные нормы.