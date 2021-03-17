https://uz.sputniknews.ru/20210317/kiev-obvinil-moskvu-v-tom-chto-ta-ustroila-v-es-problemy-s-vaktsinoy-astrazeneca-17798174.html

Киев обвинил Москву в том, что та "устроила" в ЕС проблемы с вакциной AstraZeneca

Киев обвинил Москву в том, что та "устроила" в ЕС проблемы с вакциной AstraZeneca

Речь идет о том самом препарате, от которого сейчас массово отказываются страны Европы, и дело вовсе не в России или политике — дело в тромбозе, который, как... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T10:04+0500

2021-03-17T10:04+0500

2021-03-17T10:16+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Компания AstraZeneca переживает сейчас не лучшие времена: ее вакцина в данный момент подвергается тщательной проверке со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и ВОЗ.Поводом послужили сообщения о том, что препарат AstraZeneca вызывает тромбоэмболические осложнения. Есть даже летальные случаи. Реакция Европы была моментальной — страны стали массово отказываться от неоднозначной вакцины до выяснения всех обстоятельств. В ВОЗ начали собственное расследование, но, пока оно идет, все же порекомендовали продолжить применение вакцины. Однако к "рекомендации" мало кто прислушивается.К настоящему моменту использование препарата уже приостановили в Австрии, Дании, Норвегии, Болгарии, Румынии, Польше, Исландии, Эстонии, Литве, Латвии, Люксембурге и на Кипре. На днях к этому списку присоединились Нидерланды, Италия, Германия, Франция, Испания, Швеция и Португалия.Кто же во всем этом виноват? Разумеется, Россия. Так считает украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, за то, что Европа массово отказывается от вакцины AstraZeneca, должна быть в ответе Москва, которая якобы намеренно запустила масштабную информационную кампанию против препарата.Все это, по мнению Ткаченко, делается Россией для того, чтобы продвинуть на европейский рынок собственную вакцину — "Спутник V".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнеслась к заявлениям украинской стороны с иронией.Дипломат отметила, что теперь Украина взялась за "мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией", при этом не имея никакого отношения к ней, ведь она не производит эти самые вакцины, да и население массово не прививает.Захарова заключила, что это "не режим, а сказка".

/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html

/20210317/evropa-mstit-astrazeneca-17798612.html

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вакцина astrazeneca, вакцина, украина, киев, москва, европа