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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210317/munir-mamadzade-indiyskaya-vaktsina---ne-dlya-bednykh-stran-17814719.html
Мунир Мамадзаде: индийская вакцина — не для бедных стран
Мунир Мамадзаде: индийская вакцина — не для бедных стран
Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане заявил, что половина стран, вовлеченные в механизм COVAX, покупают для себя вакцину, которая другим... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T18:28+0500
2021-03-17T19:07+0500
вакцинация от covid-19 в узбекистане
общество
вакцина astrazeneca
вакцинация
юнисеф
вакцина
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Распространяемое в прессе мнение, что индийская вакцина от коронавируса предназначена для бедных стран - не соответствует действительности, заявил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Мунир Мамадзаде.В среду на пресс-конференции в АИМК, посвященной подготовке к процессу вакцинации в Узбекистане, он пояснил, что по данным на 12 марта в рамках механизма COVAX уже распространено более 28 млн доз вакцин против коронавируса, большая часть из которых - вакцина англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая производится либо в Корее, либо в Индии.По его словам, в список тех, кому вакцина достанется бесплатно, входят страны и со средним уровнем дохода. Той же вакциной, которая произведена институтом сыворотки Индии, пользуются такие страны как Канада, Бельгия и многие другие. Недавно поставки были произведены в Грузию, Албанию, Таджикистан и на Украину.Что касается производства вакцины AstraZeneca в Корее и Индии, Мамадзаде назвал это обычной практикой, когда препарат выпускается на нескольких производственных площадках. Оба производителя попали в список ВОЗ и получили разрешение на ее поставку.“Пока мы полностью не обеспечим все страны мира достаточным уровнем доз вакцин мы не сможем преодолеть сегодняшний глобальный кризис, связанный с пандемией”, - еще раз напомнил Мамадзаде.Первая партия вакцины AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Ташкент спецрейсом в ночь на среду. Республика получила 660 тысяч доз препарата, произведенного в Индии. Всего же через механизм COVAX было заказано 2,64 миллиона доз AstraZeneca. 1,6 миллиона доз этого препарата поступят в страну до конца мая.
/20210317/pri-kakikh-usloviyakh-uzbekistan-mozhet-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-astrazeneca--yusupaliev-17812062.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина astrazeneca, вакцинация, юнисеф, вакцина

Мунир Мамадзаде: индийская вакцина — не для бедных стран

18:28 17.03.2021 (обновлено: 19:07 17.03.2021)
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© Sputnik / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Максим Захаров
/
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Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане заявил, что половина стран, вовлеченные в механизм COVAX, покупают для себя вакцину, которая другим предоставляется бесплатно.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Распространяемое в прессе мнение, что индийская вакцина от коронавируса предназначена для бедных стран - не соответствует действительности, заявил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Мунир Мамадзаде.
В среду на пресс-конференции в АИМК, посвященной подготовке к процессу вакцинации в Узбекистане, он пояснил, что по данным на 12 марта в рамках механизма COVAX уже распространено более 28 млн доз вакцин против коронавируса, большая часть из которых - вакцина англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая производится либо в Корее, либо в Индии.

“Механизм COVAX предусматривает вовлеченность 190 стран мира, где проживает свыше 90 процентов всего населения Земли. Из них 98 стран покупают вакцину у тех же производителей. Остальные же страны получают ее на безвозмездной основе. В их числе как раз и Узбекистан”, - сказал Мамадзаде.

По его словам, в список тех, кому вакцина достанется бесплатно, входят страны и со средним уровнем дохода.
Той же вакциной, которая произведена институтом сыворотки Индии, пользуются такие страны как Канада, Бельгия и многие другие. Недавно поставки были произведены в Грузию, Албанию, Таджикистан и на Украину.

“Институт сыворотки Индии производит достаточное количество вакцин уже многие годы. 65 процентов детей во всем мире получают по крайне мере одну дозу вакцины, произведенной им. Потенциал у этой компании огромен, поэтому она была включена в программу COVAX”, - пояснил глава представительства ЮНИСЕФ.

Что касается производства вакцины AstraZeneca в Корее и Индии, Мамадзаде назвал это обычной практикой, когда препарат выпускается на нескольких производственных площадках. Оба производителя попали в список ВОЗ и получили разрешение на ее поставку.
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“Пока мы полностью не обеспечим все страны мира достаточным уровнем доз вакцин мы не сможем преодолеть сегодняшний глобальный кризис, связанный с пандемией”, - еще раз напомнил Мамадзаде.
Первая партия вакцины AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Ташкент спецрейсом в ночь на среду. Республика получила 660 тысяч доз препарата, произведенного в Индии. Всего же через механизм COVAX было заказано 2,64 миллиона доз AstraZeneca. 1,6 миллиона доз этого препарата поступят в страну до конца мая.
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