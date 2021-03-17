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UzAirways анонсировала три рейса из Ташкента в Минск
UzAirways анонсировала три рейса из Ташкента в Минск
Билеты можно купить на сайте авиаперевозчика, в офисе Uzbekistan airways sales или у агентов. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T21:19+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Uzbekistan Airways до конца марта выполнит три регулярных рейса из Ташкента в Минск и обратно, сообщает пресс-службе авиакомпании.Они запланированы на 24, 28 и 31 марта.Билеты можно купить на сайте авиаперевозчика, в офисе Uzbekistan airways sales или у агентов.Власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. UzAirways в сентябре 2020 года возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, с 20 января 2021-го — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Ранее замминистра транспорта республики Джасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с РФ.
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узбекистон хаво йуллари, беларусь, минск, узбекистан

UzAirways анонсировала три рейса из Ташкента в Минск

21:19 17.03.2021 (обновлено: 21:22 17.03.2021)
749
© Sputnik / Перейти в фотобанкГорода мира. Минск
Города мира. Минск - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
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Билеты можно купить на сайте авиаперевозчика, в офисе Uzbekistan airways sales или у агентов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Uzbekistan Airways до конца марта выполнит три регулярных рейса из Ташкента в Минск и обратно, сообщает пресс-службе авиакомпании.
Они запланированы на 24, 28 и 31 марта.
Билеты можно купить на сайте авиаперевозчика, в офисе Uzbekistan airways sales или у агентов.
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Власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. UzAirways в сентябре 2020 года возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, с 20 января 2021-го — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию.
Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Ранее замминистра транспорта республики Джасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с РФ.
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