UzAirways анонсировала три рейса из Ташкента в Минск

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Uzbekistan Airways до конца марта выполнит три регулярных рейса из Ташкента в Минск и обратно, сообщает пресс-службе авиакомпании.Они запланированы на 24, 28 и 31 марта.Билеты можно купить на сайте авиаперевозчика, в офисе Uzbekistan airways sales или у агентов.Власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. UzAirways в сентябре 2020 года возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, с 20 января 2021-го — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Ранее замминистра транспорта республики Джасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с РФ.
Власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. UzAirways в сентябре 2020 года возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, с 20 января 2021-го — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию.
Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Ранее замминистра транспорта республики Джасурбек Чориев сообщал, что узбекская сторона рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с РФ.