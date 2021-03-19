https://uz.sputniknews.ru/20210319/mirziev-nazval-sfery-za-schet-kotorykh-ekonomika-tashoblasti-mozhet-poyti-vpered-17855517.html

Мирзиёев назвал сферы, за счет которых экономика Ташобласти может пойти вперед

Мирзиёев назвал сферы, за счет которых экономика Ташобласти может пойти вперед

Чирчик станет городом инноваций и инвестиций, в остальных городах также апробируют эту модель. Такую задачу поставил глава государства. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T17:13+0500

2021-03-19T17:13+0500

2021-03-19T17:42+0500

экономика

президент узбекистана

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В махаллях Ташкентской области необходимо развивать предпринимательство, повышать доходы и покупательскую способность местного населения. Эта задача — в числе основных, озвученных Шавкатом Мирзиёевым на сессии кенгаша народных депутатов Ташобласти, сообщили в администрации президента.До 2022 года в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве реализуют 1 108 инвестиционных проектов на сумму почти 120 триллионов сумов. Работу получат около 52 тысяч местных жителей.Глава государства назвал наиболее перспективные для продвижения экономики региона сферы — это горно-металлургическая промышленность, энергетика, текстильная, химическая, электротехническая, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство и туризм.В этом году в Кибрайском районе будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции общей мощностью 710 мегаватт за счет прямых инвестиций турецких компаний в размере 450 миллионов долларов. Также планируется с привлечением инвестиций на 1 миллиард 48 миллионов долларов построить две гидроэлектростанции общей мощностью 540 мегаватт в Бостанлыке.Мирзиёев поручил создать в области 14 новых малых промышленных зон, наладить выпуск стройматериалов на базе 18 неиспользуемых месторождений нерудных ископаемых.Президент подчеркнул, что Чирчик должен быть превращен в город инноваций и инвестиций, а остальные города должны со временем перенять этот опыт.На площади 16 тысяч гектаров будут созданы сады и виноградники, а сельское хозяйство индустриализировано.В особом внимании нуждается социальная сфера. Речь, в частности, о расширении охвата дошкольным образованием, ремонте школ, строительстве 4 межрайонных медицинских центров и организации оказания услуг гемодиализа.

/20210318/mirziev-proveril-kak-reshayut-vodnuyu-problemu-v-tashkentskoy-oblasti-17826108.html

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президент узбекистана, ташкентская область