https://uz.sputniknews.ru/20210319/novyy-rayon-tashkenta-chastichno-otklyuchili-ot-gaza--v-chem-prichiny-17846214.html

Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины

Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины

Газ отключают по всей столице, чтобы провести ремонтные работы. Настала очередь жителей Янгихаётского района. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

газоснабжение

район

хокимият

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-служба Янгихаётского района предупредила местных жителей о временном отключении газа 19 марта с 11.00 до 17.00. Причина — проведение ремонтных работ по ряду адресов. В частности, в массиве "Спутник" 5, 7, 15 без газа останутся 30 многоквартирных домов, в массивах "Спутник" 11,12,13 и 14 голубое топливо перестанут поставлять в 1 377 частных домов, отключат от газоснабжения также 69 оптовых потребителей по улицам Чорток, Дарё буйи и Райхон.Филиал Hududgaz Poytaxt извинился перед потребителями за доставленные неудобства.Напомним, подобные временные отключения за последние два месяца уже частично происходили в Сергелийском, Алмазарском, Бектемирском, а также Яшнабанском районах столицы.

/20210318/na-uzbekistan-nadvigaetsya-shtorm--mchs-prosit-grazhdan-ostavatsya-doma-17828790.html

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газоснабжение, район, хокимият, ташкент