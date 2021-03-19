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https://uz.sputniknews.ru/20210319/novyy-rayon-tashkenta-chastichno-otklyuchili-ot-gaza--v-chem-prichiny-17846214.html
Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины
Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины
Газ отключают по всей столице, чтобы провести ремонтные работы. Настала очередь жителей Янгихаётского района. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T11:17+0500
2021-03-19T11:53+0500
общество
газоснабжение
район
хокимият
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-служба Янгихаётского района предупредила местных жителей о временном отключении газа 19 марта с 11.00 до 17.00. Причина — проведение ремонтных работ по ряду адресов. В частности, в массиве "Спутник" 5, 7, 15 без газа останутся 30 многоквартирных домов, в массивах "Спутник" 11,12,13 и 14 голубое топливо перестанут поставлять в 1 377 частных домов, отключат от газоснабжения также 69 оптовых потребителей по улицам Чорток, Дарё буйи и Райхон.Филиал Hududgaz Poytaxt извинился перед потребителями за доставленные неудобства.Напомним, подобные временные отключения за последние два месяца уже частично происходили в Сергелийском, Алмазарском, Бектемирском, а также Яшнабанском районах столицы.
/20210318/na-uzbekistan-nadvigaetsya-shtorm--mchs-prosit-grazhdan-ostavatsya-doma-17828790.html
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газоснабжение, район, хокимият, ташкент

Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины

11:17 19.03.2021 (обновлено: 11:53 19.03.2021)
727
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R /
Газ отключают по всей столице, чтобы провести ремонтные работы. Настала очередь жителей Янгихаётского района.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-служба Янгихаётского района предупредила местных жителей о временном отключении газа 19 марта с 11.00 до 17.00.
Причина — проведение ремонтных работ по ряду адресов.
В частности, в массиве "Спутник" 5, 7, 15 без газа останутся 30 многоквартирных домов, в массивах "Спутник" 11,12,13 и 14 голубое топливо перестанут поставлять в 1 377 частных домов, отключат от газоснабжения также 69 оптовых потребителей по улицам Чорток, Дарё буйи и Райхон.
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Филиал Hududgaz Poytaxt извинился перед потребителями за доставленные неудобства.
Напомним, подобные временные отключения за последние два месяца уже частично происходили в Сергелийском, Алмазарском, Бектемирском, а также Яшнабанском районах столицы.
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