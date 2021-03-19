Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-служба Янгихаётского района предупредила местных жителей о временном отключении газа 19 марта с 11.00 до 17.00. Причина — проведение ремонтных работ по ряду адресов. В частности, в массиве "Спутник" 5, 7, 15 без газа останутся 30 многоквартирных домов, в массивах "Спутник" 11,12,13 и 14 голубое топливо перестанут поставлять в 1 377 частных домов, отключат от газоснабжения также 69 оптовых потребителей по улицам Чорток, Дарё буйи и Райхон.Филиал Hududgaz Poytaxt извинился перед потребителями за доставленные неудобства.Напомним, подобные временные отключения за последние два месяца уже частично происходили в Сергелийском, Алмазарском, Бектемирском, а также Яшнабанском районах столицы.
Газ отключают по всей столице, чтобы провести ремонтные работы. Настала очередь жителей Янгихаётского района.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Пресс-служба Янгихаётского района предупредила местных жителей о временном отключении газа 19 марта с 11.00 до 17.00.
Причина — проведение ремонтных работ по ряду адресов.
В частности, в массиве "Спутник" 5, 7, 15 без газа останутся 30 многоквартирных домов, в массивах "Спутник" 11,12,13 и 14 голубое топливо перестанут поставлять в 1 377 частных домов, отключат от газоснабжения также 69 оптовых потребителей по улицам Чорток, Дарё буйи и Райхон.