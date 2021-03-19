Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Группа из 197 граждан Узбекистана отправилась на работу на объекты Амурской области.Отмечается, что соотечественники поехали в рамках организованного набора, осуществляемого российской компанией "ПСП".По данным агентства, с прошлого лета на работу в Амурскую область уже вылетело более 1 тысячи граждан республики. Ранее власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries (турецкий подрядчик Амурского ГПЗ) договорились о предоставлении 4,2 тысячи узбекистанцам работы на строительных объектах компании в РФ.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017-го. И это было сделано очень кстати, ведь в настоящее время за пределами страны трудятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения Узбекистана.Большая часть из них (примерно 1,1 миллиона) приезжают на работу именно в Россию.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на российской территории было подписано весной 2017 года.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Группа из 197 граждан Узбекистана отправилась на работу на объекты Амурской области.
"Еще 197 граждан нашей страны вылетели чартерным рейсом из Ташкента в Новосибирск для дальнейшей работы на территории Амурской области РФ", — сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.
Отмечается, что соотечественники поехали в рамках организованного набора, осуществляемого российской компанией "ПСП".