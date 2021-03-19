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Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область
Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на российской территории было подписано весной 2017 года. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T13:55+0500
2021-03-19T14:09+0500
мигрант
амурская область
трудовые мигранты
работа
соглашение
узбекистанцы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Группа из 197 граждан Узбекистана отправилась на работу на объекты Амурской области.Отмечается, что соотечественники поехали в рамках организованного набора, осуществляемого российской компанией "ПСП".По данным агентства, с прошлого лета на работу в Амурскую область уже вылетело более 1 тысячи граждан республики. Ранее власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries (турецкий подрядчик Амурского ГПЗ) договорились о предоставлении 4,2 тысячи узбекистанцам работы на строительных объектах компании в РФ.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017-го. И это было сделано очень кстати, ведь в настоящее время за пределами страны трудятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения Узбекистана.Большая часть из них (примерно 1,1 миллиона) приезжают на работу именно в Россию.
/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html
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мигрант, амурская область, трудовые мигранты, работа, соглашение, узбекистанцы, узбекистан

Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область

13:55 19.03.2021 (обновлено: 14:09 19.03.2021)
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© Агентство по вопросам внешней трудовой миграцииОколо 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на российской территории было подписано весной 2017 года.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Группа из 197 граждан Узбекистана отправилась на работу на объекты Амурской области.
"Еще 197 граждан нашей страны вылетели чартерным рейсом из Ташкента в Новосибирск для дальнейшей работы на территории Амурской области РФ", — сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.
Отмечается, что соотечественники поехали в рамках организованного набора, осуществляемого российской компанией "ПСП".
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан
1/2
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан
2/2
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
1/2
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
2/2
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
По данным агентства, с прошлого лета на работу в Амурскую область уже вылетело более 1 тысячи граждан республики.
Ранее власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries (турецкий подрядчик Амурского ГПЗ) договорились о предоставлении 4,2 тысячи узбекистанцам работы на строительных объектах компании в РФ.
Филиал миграционного центра в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра
16 Марта, 18:47
3712
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017-го.
И это было сделано очень кстати, ведь в настоящее время за пределами страны трудятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения Узбекистана.
Большая часть из них (примерно 1,1 миллиона) приезжают на работу именно в Россию.
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