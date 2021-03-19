https://uz.sputniknews.ru/20210319/okolo-200-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-v-amurskuyu-oblast-17851147.html

Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область

Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на российской территории было подписано весной 2017 года. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T13:55+0500

2021-03-19T13:55+0500

2021-03-19T14:09+0500

мигрант

амурская область

трудовые мигранты

работа

соглашение

узбекистанцы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/13/17850909_134:391:1146:960_1920x0_80_0_0_9c2d98b4d2ab269f37824feb54acea0d.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Группа из 197 граждан Узбекистана отправилась на работу на объекты Амурской области.Отмечается, что соотечественники поехали в рамках организованного набора, осуществляемого российской компанией "ПСП".По данным агентства, с прошлого лета на работу в Амурскую область уже вылетело более 1 тысячи граждан республики. Ранее власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries (турецкий подрядчик Амурского ГПЗ) договорились о предоставлении 4,2 тысячи узбекистанцам работы на строительных объектах компании в РФ.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017-го. И это было сделано очень кстати, ведь в настоящее время за пределами страны трудятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения Узбекистана.Большая часть из них (примерно 1,1 миллиона) приезжают на работу именно в Россию.

/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html

амурская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

мигрант, амурская область, трудовые мигранты, работа, соглашение, узбекистанцы, узбекистан