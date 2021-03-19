https://uz.sputniknews.ru/20210319/uzbekistan-i-turtsiya-budut-nalazhivat-voenno-finansovoe-sotrudnichestvo-17856638.html

Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество

Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество

МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T18:27+0500

2021-03-19T18:27+0500

2021-03-19T18:31+0500

политика

турция

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предполагает утверждение межправительственного соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, передает РИА Новости."Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики об оказании финансовой помощи", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.За реализацию указанных международных договоров ответственным органом определено Министерство обороны Узбекистана.МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу.Оба документа были подписаны 27 октября 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Тогда же военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества.

/20210309/uzbekistan-i-turtsiya-namereny-realizovyvat-novye-sovmestnye-investproekty-17478839.html

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