Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предполагает утверждение межправительственного соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, передает РИА Новости."Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики об оказании финансовой помощи", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.За реализацию указанных международных договоров ответственным органом определено Министерство обороны Узбекистана.МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу.Оба документа были подписаны 27 октября 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Тогда же военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества.
МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предполагает утверждение межправительственного соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, передает РИА Новости.
"Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики об оказании финансовой помощи", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.
За реализацию указанных международных договоров ответственным органом определено Министерство обороны Узбекистана.