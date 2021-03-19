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https://uz.sputniknews.ru/20210319/uzbekistan-i-turtsiya-budut-nalazhivat-voenno-finansovoe-sotrudnichestvo-17856638.html
Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество
Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество
МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T18:27+0500
2021-03-19T18:31+0500
политика
турция
сотрудничество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предполагает утверждение межправительственного соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, передает РИА Новости."Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики об оказании финансовой помощи", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.За реализацию указанных международных договоров ответственным органом определено Министерство обороны Узбекистана.МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу.Оба документа были подписаны 27 октября 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Тогда же военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества.
/20210309/uzbekistan-i-turtsiya-namereny-realizovyvat-novye-sovmestnye-investproekty-17478839.html
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турция, сотрудничество, узбекистан

Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество

18:27 19.03.2021 (обновлено: 18:31 19.03.2021)
473
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предполагает утверждение межправительственного соглашения с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, передает РИА Новости.
"Утвердить соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики об оказании финансовой помощи", - говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте национальной базы законодательства.
За реализацию указанных международных договоров ответственным органом определено Министерство обороны Узбекистана.
Флаг Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
Политика
Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
9 Марта, 21:07
3207
МИД республики направит турецкой стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоров в силу.
Оба документа были подписаны 27 октября 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Тогда же военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества.
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