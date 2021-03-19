В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили партнерское соглашение о производстве 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии, сообщает пресс-служба РФПИ.Стороны намерены начать поставки российского препарата в третьем квартале 2021 года. Отмечается, что для обеспечения дополнительных объемов снабжения сверх первоначального соглашения Stelis продолжит работу с РФПИ.Научный журнал Lancet в начале февраля обнародовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6%. В этом же месяце узбекские власти сертифицировали российскую вакцину для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз препарата. В настоящее время проект договора об объемах и сроках поставок "Спутник V" в республику находится на рассмотрении у российской стороны.
Соответствующее партнерское соглашение заключили между собой индийская компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили партнерское соглашение о производстве 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии, сообщает пресс-служба РФПИ.
Стороны намерены начать поставки российского препарата в третьем квартале 2021 года. Отмечается, что для обеспечения дополнительных объемов снабжения сверх первоначального соглашения Stelis продолжит работу с РФПИ.
Мы рады объявить о партнерстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объем поставок вакцины "Спутник V". Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса.
Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Научный журнал Lancet в начале февраля обнародовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6%. В этом же месяце узбекские власти сертифицировали российскую вакцину для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз препарата. В настоящее время проект договора об объемах и сроках поставок "Спутник V" в республику находится на рассмотрении у российской стороны.