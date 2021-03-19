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В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"
В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"
Соответствующее партнерское соглашение заключили между собой индийская компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T18:05+0500
2021-03-19T19:04+0500
в мире
вакцина "спутник v"
вакцинация
вакцина
индия
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили партнерское соглашение о производстве 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии, сообщает пресс-служба РФПИ.Стороны намерены начать поставки российского препарата в третьем квартале 2021 года. Отмечается, что для обеспечения дополнительных объемов снабжения сверх первоначального соглашения Stelis продолжит работу с РФПИ.Научный журнал Lancet в начале февраля обнародовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6%. В этом же месяце узбекские власти сертифицировали российскую вакцину для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз препарата. В настоящее время проект договора об объемах и сроках поставок "Спутник V" в республику находится на рассмотрении у российской стороны.
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вакцина "спутник v", вакцинация, вакцина, индия

В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"

18:05 19.03.2021 (обновлено: 19:04 19.03.2021)
156
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V".
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
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Соответствующее партнерское соглашение заключили между собой индийская компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили партнерское соглашение о производстве 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии, сообщает пресс-служба РФПИ.
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Стороны намерены начать поставки российского препарата в третьем квартале 2021 года. Отмечается, что для обеспечения дополнительных объемов снабжения сверх первоначального соглашения Stelis продолжит работу с РФПИ.

Мы рады объявить о партнерстве с компанией Stelis Biopharma, благодаря которому будет обеспечен существенный объем поставок вакцины "Спутник V". Российская вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одним из лучших в мире препаратов против коронавируса.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - Sputnik Узбекистан
Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Научный журнал Lancet в начале февраля обнародовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6%. В этом же месяце узбекские власти сертифицировали российскую вакцину для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз препарата. В настоящее время проект договора об объемах и сроках поставок "Спутник V" в республику находится на рассмотрении у российской стороны.
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