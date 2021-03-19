https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-indii-zapustyat-proizvodstvo-200-mln-doz-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v-17856117.html

В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"

В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Соответствующее партнерское соглашение заключили между собой индийская компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T18:05+0500

2021-03-19T18:05+0500

2021-03-19T19:04+0500

в мире

вакцина "спутник v"

вакцинация

вакцина

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/17/16061796_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6eb2abaa468d02663df5293716d8463a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Компания Stelis Biopharma и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили партнерское соглашение о производстве 200 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса в Индии, сообщает пресс-служба РФПИ.Стороны намерены начать поставки российского препарата в третьем квартале 2021 года. Отмечается, что для обеспечения дополнительных объемов снабжения сверх первоначального соглашения Stelis продолжит работу с РФПИ.Научный журнал Lancet в начале февраля обнародовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6%. В этом же месяце узбекские власти сертифицировали российскую вакцину для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз препарата. В настоящее время проект договора об объемах и сроках поставок "Спутник V" в республику находится на рассмотрении у российской стороны.

/20210319/v-indii-za-sutki-zaboleli-koronavirusom-pochti-40-tys-chelovek-17849283.html

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

вакцина "спутник v", вакцинация, вакцина, индия