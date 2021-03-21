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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210321/andizhanskiy-kolledzh-turizma-nachnet-sotrudnichat-s-indiyskim-vuzom-17868550.html
Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом
Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом
Сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ... 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T12:43+0500
2021-03-21T12:46+0500
туризм
высшее образование
вузы
индия
образование
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Андижанский колледж туризма и Национальный институт менеджмента туризма и гостеприимства (Индия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщают в Узбектуризме.По информации туристического ведомства, сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ степеней и двойного диплома.Кроме того, для реализации поставленной задачи будет осуществлена совместная работа по публикации научно-исследовательских работ, проведению конференций, семинаров и практикумов.Напомним: в декабре 2020-го между Институтом развития туризма при Госкомтуризма Узбекистана с Сочинским государственным университетом Российской Федерации состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве. Вузы заключили соглашение о проведении совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.
/20191223/Uzbekskie-i-kazakhskie-turisticheskie-vuzy-budut-vydavat-dvoynye-diplomy-13091848.html
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высшее образование, вузы, индия, образование, узбекистан

Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом

12:43 21.03.2021 (обновлено: 12:46 21.03.2021)
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© Sputnik / Юрий АбрамочкинСтуденты из Индии
Студенты из Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ степеней и двойного диплома.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Андижанский колледж туризма и Национальный институт менеджмента туризма и гостеприимства (Индия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщают в Узбектуризме.

В рамках документа предусмотрено продвижение и координация совместных образовательных программ, передача технологий, обмен информацией, учебными материалами и планами между учреждениями.

По информации туристического ведомства, сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ степеней и двойного диплома.
Заместитель Премьер-министра Азиз Абдухакимов и ректор Казахстанского Международного университета туризма и гостеприимства Майнура Мурзамадиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2019
Туризм
Узбекские и казахские туристические вузы будут выдавать двойные дипломы
23 Декабря 2019, 20:27
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Кроме того, для реализации поставленной задачи будет осуществлена совместная работа по публикации научно-исследовательских работ, проведению конференций, семинаров и практикумов.
Напомним: в декабре 2020-го между Институтом развития туризма при Госкомтуризма Узбекистана с Сочинским государственным университетом Российской Федерации состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве. Вузы заключили соглашение о проведении совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.
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