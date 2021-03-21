Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Андижанский колледж туризма и Национальный институт менеджмента туризма и гостеприимства (Индия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщают в Узбектуризме.По информации туристического ведомства, сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ степеней и двойного диплома.Кроме того, для реализации поставленной задачи будет осуществлена совместная работа по публикации научно-исследовательских работ, проведению конференций, семинаров и практикумов.Напомним: в декабре 2020-го между Институтом развития туризма при Госкомтуризма Узбекистана с Сочинским государственным университетом Российской Федерации состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве. Вузы заключили соглашение о проведении совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.
Сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ степеней и двойного диплома.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Андижанский колледж туризма и Национальный институт менеджмента туризма и гостеприимства (Индия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщают в Узбектуризме.
В рамках документа предусмотрено продвижение и координация совместных образовательных программ, передача технологий, обмен информацией, учебными материалами и планами между учреждениями.
По информации туристического ведомства, сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ степеней и двойного диплома.
Кроме того, для реализации поставленной задачи будет осуществлена совместная работа по публикации научно-исследовательских работ, проведению конференций, семинаров и практикумов.
Напомним: в декабре 2020-го между Институтом развития туризма при Госкомтуризма Узбекистана с Сочинским государственным университетом Российской Федерации состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве. Вузы заключили соглашение о проведении совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.