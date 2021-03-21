https://uz.sputniknews.ru/20210321/andizhanskiy-kolledzh-turizma-nachnet-sotrudnichat-s-indiyskim-vuzom-17868550.html

Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом

Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом

Сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ... 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T12:43+0500

2021-03-21T12:43+0500

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туризм

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Андижанский колледж туризма и Национальный институт менеджмента туризма и гостеприимства (Индия) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщают в Узбектуризме.По информации туристического ведомства, сторонами запланирован обмен преподавателями и сотрудниками, а также студентами бакалавриата и магистратуры. К тому же намечена разработка совместных программ степеней и двойного диплома.Кроме того, для реализации поставленной задачи будет осуществлена совместная работа по публикации научно-исследовательских работ, проведению конференций, семинаров и практикумов.Напомним: в декабре 2020-го между Институтом развития туризма при Госкомтуризма Узбекистана с Сочинским государственным университетом Российской Федерации состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве. Вузы заключили соглашение о проведении совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.

/20191223/Uzbekskie-i-kazakhskie-turisticheskie-vuzy-budut-vydavat-dvoynye-diplomy-13091848.html

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