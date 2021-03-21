ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.Согласно информации госструктуры, в республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого Народно-демократической партией для участия в президентских выборах.Ранее председатель Центрального совета НДПУз Улугбек Иноятов провел предварительные переговоры в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях для урегулирования данного вопроса.Отмечается, что народно-демократическая партия будет проводить открытые диалоги и дискуссии по всей стране с участием своего электората и представителей общественности.Напомним, выборы президента в Узбекистане были перенесены с декабря на октябрь 2021 года. В феврале соответствующие поправки, внесенные в законодательство РУз, подписал глава государства Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что выборы состоятся 24 октября.
В республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого НДПУз.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.
Согласно информации госструктуры, в республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого Народно-демократической партией для участия в президентских выборах.
Концепция документа будет направлена на вынесение предложений по ряду актуальных социальных вопросов. Для реализации поставленной задачи уже утверждена программа мероприятий партии, состоящая из 44 пунктов.
Отмечается, что народно-демократическая партия будет проводить открытые диалоги и дискуссии по всей стране с участием своего электората и представителей общественности.
Напомним, выборы президента в Узбекистане были перенесены с декабря на октябрь 2021 года. В феврале соответствующие поправки, внесенные в законодательство РУз, подписал глава государства Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что выборы состоятся 24 октября.