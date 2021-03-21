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Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам
Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам
В республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого НДПУз. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T16:41+0500
2021-03-21T16:46+0500
политика
партия
президентские выборы в узбекистане
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.Согласно информации госструктуры, в республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого Народно-демократической партией для участия в президентских выборах.Ранее председатель Центрального совета НДПУз Улугбек Иноятов провел предварительные переговоры в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях для урегулирования данного вопроса.Отмечается, что народно-демократическая партия будет проводить открытые диалоги и дискуссии по всей стране с участием своего электората и представителей общественности.Напомним, выборы президента в Узбекистане были перенесены с декабря на октябрь 2021 года. В феврале соответствующие поправки, внесенные в законодательство РУз, подписал глава государства Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что выборы состоятся 24 октября.
/20210127/Grozin-o-perenose-vyborov-prezidenta-Uzbekistana-prichiny-i-posledstviya--15880295.html
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партия, президентские выборы в узбекистане, узбекистан

Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам

16:41 21.03.2021 (обновлено: 16:46 21.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровИзбирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане
Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого НДПУз.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.
Согласно информации госструктуры, в республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого Народно-демократической партией для участия в президентских выборах.


Концепция документа будет направлена на вынесение предложений по ряду актуальных социальных вопросов. Для реализации поставленной задачи уже утверждена программа мероприятий партии, состоящая из 44 пунктов.

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Ранее председатель Центрального совета НДПУз Улугбек Иноятов провел предварительные переговоры в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях для урегулирования данного вопроса.
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2021
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Грозин об идее перенести выборы президента Узбекистана: цели и последствия
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Отмечается, что народно-демократическая партия будет проводить открытые диалоги и дискуссии по всей стране с участием своего электората и представителей общественности.
Напомним, выборы президента в Узбекистане были перенесены с декабря на октябрь 2021 года. В феврале соответствующие поправки, внесенные в законодательство РУз, подписал глава государства Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что выборы состоятся 24 октября.
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