https://uz.sputniknews.ru/20210321/narodno-demokraticheskaya-partiya-uzbekistana-nachala-podgotovku-k-prezidentskim-vyboram-17871107.html

Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам

Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам

В республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого НДПУз. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T16:41+0500

2021-03-21T16:41+0500

2021-03-21T16:46+0500

политика

партия

президентские выборы в узбекистане

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.Согласно информации госструктуры, в республике уже создана рабочая группа по разработке предвыборной программы кандидата, выдвинутого Народно-демократической партией для участия в президентских выборах.Ранее председатель Центрального совета НДПУз Улугбек Иноятов провел предварительные переговоры в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях для урегулирования данного вопроса.Отмечается, что народно-демократическая партия будет проводить открытые диалоги и дискуссии по всей стране с участием своего электората и представителей общественности.Напомним, выборы президента в Узбекистане были перенесены с декабря на октябрь 2021 года. В феврале соответствующие поправки, внесенные в законодательство РУз, подписал глава государства Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что выборы состоятся 24 октября.

/20210127/Grozin-o-perenose-vyborov-prezidenta-Uzbekistana-prichiny-i-posledstviya--15880295.html

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партия, президентские выборы в узбекистане, узбекистан