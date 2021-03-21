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В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям
В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям
Самолет компании "Аэрофлот", на борту которого находился дипломат, приземлился в аэропорту Шереметьево около 11.00 по местному времени. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Посол РФ в США Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций по российско-американским отношениям, передает РИА Новости.Самолет компании "Аэрофлот", на борту которого находился дипломат, приземлился в аэропорту Шереметьево около 11.00 по местному времени. В министерстве также заявили о заинтересованности в том, чтобы не допустить необратимой деградации в отношениях с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Ранее Штаты ввели очередные санкции в отношении России. В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден обвинил РФ якобы во вмешательстве в дела Вашингтона. Лидер страны Владимир Путин, комментируя его слова, пожелал Байдену здоровья. Он также отметил, что в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых и драматических событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
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джо байден, посол, мид рф, владимир путин, сша

В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям

15:49 21.03.2021 (обновлено: 15:50 21.03.2021)
100
© Sputnik / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Sputnik / Алексей Агарышев
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Самолет компании "Аэрофлот", на борту которого находился дипломат, приземлился в аэропорту Шереметьево около 11.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Посол РФ в США Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций по российско-американским отношениям, передает РИА Новости.
Самолет компании "Аэрофлот", на борту которого находился дипломат, приземлился в аэропорту Шереметьево около 11.00 по местному времени.

Как сообщили в МИД РФ, посла России в Америке пригласили в Москву на консультации, в ходе которых будет проанализировано, что делать и куда двигаться дальше в контексте отношений с США.

В министерстве также заявили о заинтересованности в том, чтобы не допустить необратимой деградации в отношениях с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Россия
"Занавес": что власти РФ ответили Байдену на его фразу о Путине — топ-8 цитат
18 Марта, 18:27
2114
Ранее Штаты ввели очередные санкции в отношении России. В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден обвинил РФ якобы во вмешательстве в дела Вашингтона. Лидер страны Владимир Путин, комментируя его слова, пожелал Байдену здоровья. Он также отметил, что в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых и драматических событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
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