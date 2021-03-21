https://uz.sputniknews.ru/20210321/v-moskvu-pribyl-posol-rf-v-ssha-dlya-konsultatsiy-po-rossiysko-amerikanskim-otnosheniyam-17870420.html

В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям

В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям

Самолет компании "Аэрофлот", на борту которого находился дипломат, приземлился в аэропорту Шереметьево около 11.00 по местному времени. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T15:49+0500

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россия

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мид рф

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Посол РФ в США Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций по российско-американским отношениям, передает РИА Новости.Самолет компании "Аэрофлот", на борту которого находился дипломат, приземлился в аэропорту Шереметьево около 11.00 по местному времени. В министерстве также заявили о заинтересованности в том, чтобы не допустить необратимой деградации в отношениях с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Ранее Штаты ввели очередные санкции в отношении России. В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден обвинил РФ якобы во вмешательстве в дела Вашингтона. Лидер страны Владимир Путин, комментируя его слова, пожелал Байдену здоровья. Он также отметил, что в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых и драматических событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".

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джо байден, посол, мид рф, владимир путин, сша