https://uz.sputniknews.ru/20210321/v-tashkente-krasochno-vstrechayut-vesenniy-prazdnik-navruz---translyatsiya-kontserta-17868168.html

В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта

В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта

Развлекательная программа по случаю празднования прихода весны стартовала в столице на площадке "Хумо Арена". 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

праздник навруз — 2017

навруз

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В столице на площадке комплекса "Хумо Арена" началась концертная программа, приуроченная ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба президента.На торжественном мероприятии присутствует глава государства Шавкат Мирзиёев.Для всех желающих посмотреть красочные выступления и послушать песни звезд узбекской эстрады доступна прямая трансляция.

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праздник навруз — 2017, навруз, ташкент