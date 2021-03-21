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В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта
В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта
Развлекательная программа по случаю празднования прихода весны стартовала в столице на площадке "Хумо Арена". 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T12:02+0500
2021-03-21T12:02+0500
2021-03-21T13:15+0500
культура
праздник навруз — 2017
навруз
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В столице на площадке комплекса "Хумо Арена" началась концертная программа, приуроченная ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба президента.На торжественном мероприятии присутствует глава государства Шавкат Мирзиёев.Для всех желающих посмотреть красочные выступления и послушать песни звезд узбекской эстрады доступна прямая трансляция.
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праздник навруз — 2017, навруз, ташкент
В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта 12:02 21.03.2021 (обновлено: 13:15 21.03.2021)
Развлекательная программа по случаю празднования прихода весны стартовала в столице на площадке "Хумо Арена".
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
В столице на площадке комплекса "Хумо Арена" началась концертная программа, приуроченная ко дню празднования Навруза. Об этом
сообщает
пресс-служба президента.
На торжественном мероприятии присутствует глава государства Шавкат Мирзиёев.
Для всех желающих посмотреть красочные выступления и послушать песни звезд узбекской эстрады доступна прямая трансляция.