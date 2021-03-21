Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210321/v-tashkente-krasochno-vstrechayut-vesenniy-prazdnik-navruz---translyatsiya-kontserta-17868168.html
В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта
В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта
Развлекательная программа по случаю празднования прихода весны стартовала в столице на площадке "Хумо Арена". 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T12:02+0500
2021-03-21T13:15+0500
культура
праздник навруз — 2017
навруз
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/31/213186_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_53cbfcfa3ee9d081b49bc3b9fe592b43.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В столице на площадке комплекса "Хумо Арена" началась концертная программа, приуроченная ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба президента.На торжественном мероприятии присутствует глава государства Шавкат Мирзиёев.Для всех желающих посмотреть красочные выступления и послушать песни звезд узбекской эстрады доступна прямая трансляция.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/31/213186_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_8b98ba080108a41a667ec2bbcca470f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
праздник навруз — 2017, навруз, ташкент

В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта

12:02 21.03.2021 (обновлено: 13:15 21.03.2021)
2453
© Commons.wikimedia / StefanУзбекский национальный танец
Узбекский национальный танец - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Commons.wikimedia / Stefan
Развлекательная программа по случаю празднования прихода весны стартовала в столице на площадке "Хумо Арена".
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В столице на площадке комплекса "Хумо Арена" началась концертная программа, приуроченная ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба президента.
На торжественном мероприятии присутствует глава государства Шавкат Мирзиёев.
Настроение Навруз - Sputnik Узбекистан
Инфографика
Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане
Смотреть
19 Марта, 13:06
Для всех желающих посмотреть красочные выступления и послушать песни звезд узбекской эстрады доступна прямая трансляция.
300001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:18Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем
19:46Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке
19:46В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования
19:18Как гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видео 0:54
18:00Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
17:08Как Россия возвращается в Азию и добывает золото — мнение эксперта
17:07За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых
16:41Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам
15:49В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям
15:01Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет
14:20Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран
13:13Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе
12:43Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом
12:02В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта
11:20Глава ОВД Чирчика подвергся жесткой критике президента и переехал в махаллю — видео
ВчераВ Самаркандской области трагически погиб старшеклассник
ВчераОтель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте
ВчераВ Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы
ВчераЯпонию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео 0:47
ВчераКак предотвратить искусственное повышение цен на монопольную продукцию