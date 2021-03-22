https://uz.sputniknews.ru/20210322/khabib-nurmagomedov-predlozhil-amerikanskomu-boytsu-stat-ego-trenerom-17879635.html

Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером

Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером

По словам американца, Хабиб хочет претендовать на звание "Тренер года" и пойти по стопам своего отца. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T13:14+0500

2021-03-22T13:14+0500

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спорт

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хабиб нурмагомедов

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спортсмен

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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу Люку Рокхолду стать его тренером, пишет TMZ.Однако сам Люк еще не решил, согласиться ли на такое предложение.Люк Рокхолд в смешанных единоборствах одержал 16 побед, потерпел пять поражений. Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.

/20210319/ukhod-chempiona-yarkie-kadry-sportivnoy-karery-khabiba-nurmagomedova-17848783.html

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боец, хабиб нурмагомедов, тренер, спортсмен