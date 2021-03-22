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Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером
Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером
По словам американца, Хабиб хочет претендовать на звание "Тренер года" и пойти по стопам своего отца. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T13:14+0500
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спорт
боец
хабиб нурмагомедов
тренер
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу Люку Рокхолду стать его тренером, пишет TMZ.Однако сам Люк еще не решил, согласиться ли на такое предложение.Люк Рокхолд в смешанных единоборствах одержал 16 побед, потерпел пять поражений. Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
/20210319/ukhod-chempiona-yarkie-kadry-sportivnoy-karery-khabiba-nurmagomedova-17848783.html
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боец, хабиб нурмагомедов, тренер, спортсмен

Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером

13:14 22.03.2021 (обновлено: 13:24 22.03.2021)
177
© AFP 2018 / SEAN M. HAFFEYЛюк Рокхолд
Люк Рокхолд - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© AFP 2018 / SEAN M. HAFFEY
По словам американца, Хабиб хочет претендовать на звание "Тренер года" и пойти по стопам своего отца.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу Люку Рокхолду стать его тренером, пишет TMZ.

"Он намерен взять на себя роль тренера. Он хочет стать важной частью моего возвращения в октагон. Он хочет претендовать на звание "Тренер года", пойти по стопам своего отца. Его отец всегда был проницательным и хорошо разбирался в единоборствах", — сказал Рокхолд.

Однако сам Люк еще не решил, согласиться ли на такое предложение.
Khabib Nurmagomedov - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
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Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова
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Люк Рокхолд в смешанных единоборствах одержал 16 побед, потерпел пять поражений.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
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