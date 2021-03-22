Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером

ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу Люку Рокхолду стать его тренером, пишет TMZ.Однако сам Люк еще не решил, согласиться ли на такое предложение.Люк Рокхолд в смешанных единоборствах одержал 16 побед, потерпел пять поражений. Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
По словам американца, Хабиб хочет претендовать на звание "Тренер года" и пойти по стопам своего отца.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу Люку Рокхолду стать его тренером, пишет TMZ.
"Он намерен взять на себя роль тренера. Он хочет стать важной частью моего возвращения в октагон. Он хочет претендовать на звание "Тренер года", пойти по стопам своего отца. Его отец всегда был проницательным и хорошо разбирался в единоборствах", — сказал Рокхолд.
Однако сам Люк еще не решил, согласиться ли на такое предложение.