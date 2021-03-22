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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210322/voditel-chevrolet-spark-sbil-dvukh-zhenschin-v-tashkente-odna-iz-nikh-umerla-17884126.html
Водитель Chevrolet Spark сбил двух женщин в Ташкенте, одна из них умерла
Водитель Chevrolet Spark сбил двух женщин в Ташкенте, одна из них умерла
ДТП произошло вечером 18 марта на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T16:37+0500
2021-03-22T16:37+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ташкенте, одна из них впоследствии скончалась, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.ДТП произошло вечером 18 марта на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе. Тридцатидвухлетний Х. З., находясь за рулем Chevrolet Spark, наехал на 30-летнюю Б. Р. и 23-летнюю Н. А., которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.Обеих женщин госпитализировали. Двадцатого марта одна из них — Б. Р. — скончалась, несмотря на усилия врачей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") УК Узбекистана. Идет следствие.По данным Главного управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. Жертвами стали 265 человек, большинство скончались на месте происшествия.Лидеры по количеству ДТП за указанный период — Ташкент, Ташкентская и Наманганская области.
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гувд ташкента, дтп, ташкент

Водитель Chevrolet Spark сбил двух женщин в Ташкенте, одна из них умерла

16:37 22.03.2021
751
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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ДТП произошло вечером 18 марта на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ташкенте, одна из них впоследствии скончалась, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
ДТП произошло вечером 18 марта на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе. Тридцатидвухлетний Х. З., находясь за рулем Chevrolet Spark, наехал на 30-летнюю Б. Р. и 23-летнюю Н. А., которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.
Обеих женщин госпитализировали. Двадцатого марта одна из них — Б. Р. — скончалась, несмотря на усилия врачей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") УК Узбекистана. Идет следствие.
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По данным Главного управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. Жертвами стали 265 человек, большинство скончались на месте происшествия.
Лидеры по количеству ДТП за указанный период — Ташкент, Ташкентская и Наманганская области.
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