Водитель Chevrolet Spark сбил двух женщин в Ташкенте, одна из них умерла

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ташкенте, одна из них впоследствии скончалась, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.ДТП произошло вечером 18 марта на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе. Тридцатидвухлетний Х. З., находясь за рулем Chevrolet Spark, наехал на 30-летнюю Б. Р. и 23-летнюю Н. А., которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.Обеих женщин госпитализировали. Двадцатого марта одна из них — Б. Р. — скончалась, несмотря на усилия врачей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") УК Узбекистана. Идет следствие.По данным Главного управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. Жертвами стали 265 человек, большинство скончались на месте происшествия.Лидеры по количеству ДТП за указанный период — Ташкент, Ташкентская и Наманганская области.
ДТП произошло вечером 18 марта на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Водитель легкового автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе в Ташкенте, одна из них впоследствии скончалась, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
ДТП произошло вечером 18 марта на пересечении улиц Зарафшан и Ислама Каримова в Мирабадском районе. Тридцатидвухлетний Х. З., находясь за рулем Chevrolet Spark, наехал на 30-летнюю Б. Р. и 23-летнюю Н. А., которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.
Обеих женщин госпитализировали. Двадцатого марта одна из них — Б. Р. — скончалась, несмотря на усилия врачей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") УК Узбекистана. Идет следствие.
По данным Главного управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, в январе-феврале на дорогах страны произошло 802 аварии. Жертвами стали 265 человек, большинство скончались на месте происшествия.
Лидеры по количеству ДТП за указанный период — Ташкент, Ташкентская и Наманганская области.