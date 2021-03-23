Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков объяснил увеличение числа выявленных заболевших с COVID-19 в стране.По это словам, это может связано с распространением "британского" штамма вируса, поражающего, в основном, детей.Он отметил, что в последнее время участились случаи заболеваемости коронавирусом среди детей. По его оценке, если в 2020 году дети в общем числе инфицированных COVID-19 составляли от двух до семи процентов, то в настоящее время этот показатель достиг 25 процентов."Наша основная цель — удвоить или утроить количество проводимых тестов, выявить источник распространения инфекции",— добавил Отабеков. По данным СЭС, в настоящее время в стране ежедневно проводится 15-18 тысяч тестов на коронавирус.Во вторник общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 81 559. Всего от инфекции скончались 622 человека, выздоровели — 79 949. В последнее время число новых заболевших держалось на уровне до 50 за день. Однако на этой неделе число инфицированных за день превысило 100.Вакцинацию планируется начать 1 апреля.
В последнее время число новых заболевших держалось на уровне до 50 за день. Однако на этой неделе число инфицированных за день превысило 100.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков объяснил увеличение числа выявленных заболевших с COVID-19 в стране.
По это словам, это может связано с распространением "британского" штамма вируса, поражающего, в основном, детей.
"Мы не исключаем, что новые случаи заражения относятся к "британскому" штамму", — сказал Отабеков на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос о причинах нового скачка заболеваемости.
Он отметил, что в последнее время участились случаи заболеваемости коронавирусом среди детей. По его оценке, если в 2020 году дети в общем числе инфицированных COVID-19 составляли от двух до семи процентов, то в настоящее время этот показатель достиг 25 процентов.
"Наша основная цель — удвоить или утроить количество проводимых тестов, выявить источник распространения инфекции",— добавил Отабеков.
По данным СЭС, в настоящее время в стране ежедневно проводится 15-18 тысяч тестов на коронавирус.