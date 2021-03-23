https://uz.sputniknews.ru/20210323/pochemu-v-uzbekistane-rastet-zarazhaemost-covid-19--otabekov-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-17908784.html

Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину

Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину

В последнее время число новых заболевших держалось на уровне до 50 за день. Однако на этой неделе число инфицированных за день превысило 100. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T16:28+0500

2021-03-23T16:28+0500

2021-03-23T16:33+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана Нурмат Отабеков объяснил увеличение числа выявленных заболевших с COVID-19 в стране.По это словам, это может связано с распространением "британского" штамма вируса, поражающего, в основном, детей.Он отметил, что в последнее время участились случаи заболеваемости коронавирусом среди детей. По его оценке, если в 2020 году дети в общем числе инфицированных COVID-19 составляли от двух до семи процентов, то в настоящее время этот показатель достиг 25 процентов."Наша основная цель — удвоить или утроить количество проводимых тестов, выявить источник распространения инфекции",— добавил Отабеков. По данным СЭС, в настоящее время в стране ежедневно проводится 15-18 тысяч тестов на коронавирус.Во вторник общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 81 559. Всего от инфекции скончались 622 человека, выздоровели — 79 949. В последнее время число новых заболевших держалось на уровне до 50 за день. Однако на этой неделе число инфицированных за день превысило 100.Вакцинацию планируется начать 1 апреля.

/20210322/v-uzbekistane-mogut-prodlit-shkolnye-kanikuly-17892080.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, узбекистан