https://uz.sputniknews.ru/20210323/rossiya-podala-zayavku-na-uchastie-vaktsiny-sputnik-v-v-programme-covax-17908736.html
Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
Напомним, что COVAX — это международных механизм, курируемый ВОЗ, который подразумевает, что более богатые и развитые страны оплачивают покупку вакцин, делая... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T16:44+0500
2021-03-23T16:44+0500
2021-03-23T16:51+0500
россия
вакцина "спутник v"
пандемия
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. РФ сделала первый шаг на пути к сотрудничеству с международной платформой COVAX — сегодня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил заявку на участие в этой программе.Напомним, что COVAX занимается вопросом снабжения бедных государств вакцинами.Ранее в ВОЗ выразили надежду на то, что вакцина НИЦ имени Гамалеи вскоре присоединится к COVAX.Отметим, что к настоящему моменту российский препарат официально одобрили уже в 56 странах, общая численность населения которых превышает 1,5 миллиарда человек.В рейтинге самых желаемых вакцин "Спутник V" занимает вторую строчку. Между тем успех РФ не дает Западу покоя. Так, недавно стало известно, что в отношении "Спутника V" готовится масштабная пропаганда. Ее цель — сделать так, чтобы у граждан снизилось доверие к российскому препарату.Но пока доверие снижается лишь к западным аналогам. Так, к примеру, Европа массово приостановила закупки британско-шведской вакцины AstraZeneca. Дело в том, что у ряда пациентов были выявлены тромбоэмболические осложнения после прививки, что пошатнуло уверенность в том, что эта вакцина безопасна. И хотя независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди пациентов, люди все равно пока с опасной относятся к AstraZeneca.С репутацией "Спутник V" все в порядке, но этого мало, чтобы попасть на мировые рынки и в нуждающиеся страны. Механизм COVAX — это инструмент, позволяющий препарату, одобренному ВОЗ, стать широко применимым.Сейчас у COVAX заключены соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.
/20210219/16044005.html
/20210323/v-tsentre-gamalei-proyasnili-situatsiyu-s-revaktsinatsiey-sputnikom-v-17908070.html
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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус
Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
16:44 23.03.2021 (обновлено: 16:51 23.03.2021)
Напомним, что COVAX — это международных механизм, курируемый ВОЗ, который подразумевает, что более богатые и развитые страны оплачивают покупку вакцин, делая их доступными для более бедных.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. РФ сделала первый шаг на пути к сотрудничеству с международной платформой COVAX — сегодня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил заявку на участие в этой программе.
Напомним, что COVAX занимается вопросом снабжения бедных государств вакцинами.
"РФПИ находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения. Также подана заявка на участие в программе COVAX", — заявил глава фонда Владимир Примак.
Ранее в ВОЗ выразили надежду
на то, что вакцина НИЦ имени Гамалеи вскоре присоединится к COVAX.
Отметим, что к настоящему моменту российский препарат официально одобрили уже в 56 странах, общая численность населения которых превышает 1,5 миллиарда человек.
В рейтинге самых желаемых вакцин "Спутник V" занимает вторую строчку.
Между тем успех РФ не дает Западу покоя. Так, недавно стало известно, что в отношении "Спутника V" готовится
масштабная пропаганда. Ее цель — сделать так, чтобы у граждан снизилось доверие к российскому препарату.
Но пока доверие снижается лишь к западным аналогам. Так, к примеру, Европа массово приостановила закупки британско-шведской вакцины AstraZeneca.
Дело в том, что у ряда пациентов были выявлены тромбоэмболические осложнения после прививки, что пошатнуло уверенность в том, что эта вакцина безопасна.
И хотя независимая комиссия не выявила
повышенного риска тромбоза среди пациентов, люди все равно пока с опасной относятся к AstraZeneca.
С репутацией "Спутник V" все в порядке, но этого мало, чтобы попасть на мировые рынки и в нуждающиеся страны. Механизм COVAX — это инструмент, позволяющий препарату, одобренному ВОЗ, стать широко применимым.
Сейчас у COVAX заключены соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca на поставку вакцин для их справедливого распределения странам-участницам.