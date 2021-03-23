https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-tsentre-gamalei-proyasnili-situatsiyu-s-revaktsinatsiey-sputnikom-v-17908070.html

В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"

В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"

Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, заявили в научно-исследовательском центре. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T16:08+0500

2021-03-23T16:08+0500

2021-03-23T16:35+0500

россия

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировали утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации российским препаратом "Спутник V".Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что "ревакцинировать этой вакциной ("Спутником V". — Прим. ред.), скорее всего, уже не будут", поскольку "одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела".Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, подчеркнули в Центре имени Гамалеи."Ревакцинация приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором", — рассказали в центре."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Она одобрена уже более чем в 50 странах.

/20210322/putin-poblagodaril-sozdateley-sputnika-v-17890890.html

россия

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вакцина "спутник v"