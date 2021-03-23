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В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"
В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"
Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, заявили в научно-исследовательском центре. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T16:08+0500
2021-03-23T16:35+0500
россия
вакцина "спутник v"
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировали утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации российским препаратом "Спутник V".Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что "ревакцинировать этой вакциной ("Спутником V". — Прим. ред.), скорее всего, уже не будут", поскольку "одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела".Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, подчеркнули в Центре имени Гамалеи."Ревакцинация приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором", — рассказали в центре."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Она одобрена уже более чем в 50 странах.
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вакцина "спутник v"

В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"

16:08 23.03.2021 (обновлено: 16:35 23.03.2021)
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Упаковка российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
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Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, заявили в научно-исследовательском центре.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировали утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации российским препаратом "Спутник V".
Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что "ревакцинировать этой вакциной ("Спутником V". — Прим. ред.), скорее всего, уже не будут", поскольку "одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела".
"Утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеют под собой научной основы и являются дезинформацией. Важно отметить, что Роспотребнадзор оперативно выпустил уточнение на этот счет, исправив крайне некорректное заявление представителя Центрального НИИ эпидемиологии", — говорится в сообщении.
Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, подчеркнули в Центре имени Гамалеи.
"Ревакцинация приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором", — рассказали в центре.
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