В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировали утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации российским препаратом "Спутник V".Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что "ревакцинировать этой вакциной ("Спутником V". — Прим. ред.), скорее всего, уже не будут", поскольку "одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела".Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, подчеркнули в Центре имени Гамалеи."Ревакцинация приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором", — рассказали в центре."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Она одобрена уже более чем в 50 странах.
Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, заявили в научно-исследовательском центре.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Центре имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировали утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации российским препаратом "Спутник V".
Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила, что "ревакцинировать этой вакциной ("Спутником V". — Прим. ред.), скорее всего, уже не будут", поскольку "одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела".
"Утверждения о невозможности или нежелательности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеют под собой научной основы и являются дезинформацией. Важно отметить, что Роспотребнадзор оперативно выпустил уточнение на этот счет, исправив крайне некорректное заявление представителя Центрального НИИ эпидемиологии", — говорится в сообщении.
Ревакцинация "Спутником V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, подчеркнули в Центре имени Гамалеи.
"Ревакцинация приводит к высокому иммунному ответу, и иммунитет к вектору на основе аденовируса человека не может быть ограничительным фактором", — рассказали в центре.