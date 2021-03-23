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https://uz.sputniknews.ru/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html
Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?
Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?
Марс стал первой планетой земной группы после Земли, ядро которой измерили. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T10:12+0500
2021-03-23T10:20+0500
в мире
ученые
марс
космос
наука
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Посадочный модуль NASA InSight впервые измерил размер ядра Марса, пишет Republicworld.Сделать это удалось благодаря сейсмометру, который встроен в аппарат: марсоход будто бы "прослушал" сейсмическую энергию, что помогло узнать больше о самом "сердце" Красной планеты.Отметим, что модуль NASA InSight находится на Марсе с 2018 года. С тех пор ученые получили свыше 500 данных о землетрясениях на поверхности планеты. Большинство подземных толчков были слабыми.Итак, удалось установить, что ядро Марса вдвое меньше, чем земное. Его радиус составляет 1810-1860 километров.Также исследователи определили, что оно "менее плотное, чем предполагалось". К примеру, оказалось, что, помимо железа и серы, там содержится в том числе и кислород.Все эти знания меняют представление о Марсе и убеждают в том, что Красная планета хранит еще немало тайн, которые ученым предстоит раскрыть.
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ученые, марс, космос, наука

Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?

10:12 23.03.2021 (обновлено: 10:20 23.03.2021)
940
© NASA / JPL-CaltechПосадочный модуль NASA InSight
Посадочный модуль NASA InSight - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© NASA / JPL-Caltech
Марс стал первой планетой земной группы после Земли, ядро которой измерили.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Посадочный модуль NASA InSight впервые измерил размер ядра Марса, пишет Republicworld.
Сделать это удалось благодаря сейсмометру, который встроен в аппарат: марсоход будто бы "прослушал" сейсмическую энергию, что помогло узнать больше о самом "сердце" Красной планеты.
Марсианский пейзаж, снятый марсоходом Perseverance - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
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Отметим, что модуль NASA InSight находится на Марсе с 2018 года. С тех пор ученые получили свыше 500 данных о землетрясениях на поверхности планеты. Большинство подземных толчков были слабыми.
Итак, удалось установить, что ядро Марса вдвое меньше, чем земное. Его радиус составляет 1810-1860 километров.
Также исследователи определили, что оно "менее плотное, чем предполагалось".
Кроме того, появилось подтверждение, что ядро у планеты частично жидкое и разнообразное по количеству легких элементов.
К примеру, оказалось, что, помимо железа и серы, там содержится в том числе и кислород.
Все эти знания меняют представление о Марсе и убеждают в том, что Красная планета хранит еще немало тайн, которые ученым предстоит раскрыть.
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