https://uz.sputniknews.ru/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html

Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?

Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?

Марс стал первой планетой земной группы после Земли, ядро которой измерили. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T10:12+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Посадочный модуль NASA InSight впервые измерил размер ядра Марса, пишет Republicworld.Сделать это удалось благодаря сейсмометру, который встроен в аппарат: марсоход будто бы "прослушал" сейсмическую энергию, что помогло узнать больше о самом "сердце" Красной планеты.Отметим, что модуль NASA InSight находится на Марсе с 2018 года. С тех пор ученые получили свыше 500 данных о землетрясениях на поверхности планеты. Большинство подземных толчков были слабыми.Итак, удалось установить, что ядро Марса вдвое меньше, чем земное. Его радиус составляет 1810-1860 километров.Также исследователи определили, что оно "менее плотное, чем предполагалось". К примеру, оказалось, что, помимо железа и серы, там содержится в том числе и кислород.Все эти знания меняют представление о Марсе и убеждают в том, что Красная планета хранит еще немало тайн, которые ученым предстоит раскрыть.

/20210315/kak-shumit-veter-na-marse-apparat-nasa-prislal-novye-audio-17754917.html

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