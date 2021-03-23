Ученые впервые изучили самое "сердце" Марса — какую тайну оно хранило?

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Посадочный модуль NASA InSight впервые измерил размер ядра Марса, пишет Republicworld.Сделать это удалось благодаря сейсмометру, который встроен в аппарат: марсоход будто бы "прослушал" сейсмическую энергию, что помогло узнать больше о самом "сердце" Красной планеты.Отметим, что модуль NASA InSight находится на Марсе с 2018 года. С тех пор ученые получили свыше 500 данных о землетрясениях на поверхности планеты. Большинство подземных толчков были слабыми.Итак, удалось установить, что ядро Марса вдвое меньше, чем земное. Его радиус составляет 1810-1860 километров.Также исследователи определили, что оно "менее плотное, чем предполагалось". К примеру, оказалось, что, помимо железа и серы, там содержится в том числе и кислород.Все эти знания меняют представление о Марсе и убеждают в том, что Красная планета хранит еще немало тайн, которые ученым предстоит раскрыть.