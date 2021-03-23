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https://uz.sputniknews.ru/20210323/uzbekskie-sportsmeny-vyleteli-v-moskvu-dlya-uchastiya-v-kubke-mira-po-sambo--17910025.html
Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо
Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо
В качестве основных тренеров команды заявлены Роман Шакиров, Джахонгир Карабаев, Екатерина Близнецова. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T17:03+0500
2021-03-23T17:07+0500
спорт
министерство спорта
узбекистанцы
самбо
москва
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Москве 24-26 марта пройдет Кубок мира по самбо, посвященный памяти одного из основоположников данного вида спорта Анатолия Аркадьевича Харлампиева.В соревнованиях примет участие сборная Узбекистана по самбо, сообщает пресс-служба Минспорта. По информации министерства, сегодня утром, 23 марта, делегация узбекских спортсменов во главе с президентом Ассоциации самбо Узбекистана Алишером Алимовым уже вылетела в столицу России. В качестве основных тренеров команды заявлены Роман Шакиров, Джахонгир Карабаев, Екатерина Близнецова. Известно, что в состав мужской сборной вошли: Мухаммаднозим Шукуров, Хусниддин Хусанов, Ихтиёр Эшмуродов, Дильшод Чориев, Тохир Асроров, Хомиджон Муминов.Женскую сборную по самбо представят: Сабина Давлатова, Гульноза Зияева, Шохиста Амирова, Мушарраф Ибодуллаева. В группе по боевому самбо выступят: Сохибжон Гасанбоев, Шерзодбек Исмонов, Баходир Бакиев, Хакимжон Исмоилов, Ойбек Солиев, Санатбек Исмонов.Напомним: в 2021 году в Ташкенте состоится чемпионат Азии по самбо. Соревнования запланированы на июнь.
/20210318/shestakov-uzbekistantsy-mogut-zavoevat-zolotye-medali-na--kubke-mira-po-sambo-v-moskve-17841867.html
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министерство спорта, узбекистанцы, самбо, москва

Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо

17:03 23.03.2021 (обновлено: 17:07 23.03.2021)
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© Министерство физической культуры и спорта УзбекистанаСборная Узбекистана по самбо отправилась на чемпионат мира, который будет проходить в РФ
Сборная Узбекистана по самбо отправилась на чемпионат мира, который будет проходить в РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Министерство физической культуры и спорта Узбекистана
В качестве основных тренеров команды заявлены Роман Шакиров, Джахонгир Карабаев, Екатерина Близнецова.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Москве 24-26 марта пройдет Кубок мира по самбо, посвященный памяти одного из основоположников данного вида спорта Анатолия Аркадьевича Харлампиева.
В соревнованиях примет участие сборная Узбекистана по самбо, сообщает пресс-служба Минспорта.
По информации министерства, сегодня утром, 23 марта, делегация узбекских спортсменов во главе с президентом Ассоциации самбо Узбекистана Алишером Алимовым уже вылетела в столицу России.
В качестве основных тренеров команды заявлены Роман Шакиров, Джахонгир Карабаев, Екатерина Близнецова.
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Спорт
Шестаков: узбекистанцы — одни из фаворитов на Кубке мира по самбо в Москве
18 марта, 22:21
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Известно, что в состав мужской сборной вошли: Мухаммаднозим Шукуров, Хусниддин Хусанов, Ихтиёр Эшмуродов, Дильшод Чориев, Тохир Асроров, Хомиджон Муминов.
Женскую сборную по самбо представят: Сабина Давлатова, Гульноза Зияева, Шохиста Амирова, Мушарраф Ибодуллаева.
В группе по боевому самбо выступят: Сохибжон Гасанбоев, Шерзодбек Исмонов, Баходир Бакиев, Хакимжон Исмоилов, Ойбек Солиев, Санатбек Исмонов.
Напомним: в 2021 году в Ташкенте состоится чемпионат Азии по самбо. Соревнования запланированы на июнь.
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