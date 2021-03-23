https://uz.sputniknews.ru/20210323/vakantnoe-mesto-nurmagomedova-isklyuchili-iz-vsekh-reytingov-ufc-17901230.html

Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

С сегодняшнего дня чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T12:44+0500

2021-03-23T12:44+0500

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спорт

боец

хабиб нурмагомедов

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC, сообщает Р-Спорт.Вчера стало известно, что Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу и бывшему чемпиону UFC Люку Рокхолду стать его тренером.Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.

/20210322/khabib-nurmagomedov-predlozhil-amerikanskomu-boytsu-stat-ego-trenerom-17879635.html

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боец, хабиб нурмагомедов, спортсмен