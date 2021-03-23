Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210323/vakantnoe-mesto-nurmagomedova-isklyuchili-iz-vsekh-reytingov-ufc-17901230.html
Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC
Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC
С сегодняшнего дня чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T12:44+0500
2021-03-23T12:44+0500
2021-03-23T12:49+0500
спорт
боец
хабиб нурмагомедов
спортсмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/11/15802562_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8c679dcb022fbef8a223712faccc184.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC, сообщает Р-Спорт.Вчера стало известно, что Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу и бывшему чемпиону UFC Люку Рокхолду стать его тренером.Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
/20210322/khabib-nurmagomedov-predlozhil-amerikanskomu-boytsu-stat-ego-trenerom-17879635.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/11/15802562_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e1fffaeb0d8ce15793cbdbeafa23405.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
боец, хабиб нурмагомедов, спортсмен
Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC 12:44 23.03.2021 (обновлено: 12:49 23.03.2021)
С сегодняшнего дня чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik.
Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC, сообщает
Р-Спорт.
"Сегодня на первое место рейтинга вернулся американский боец Джон Джонс, а чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным", — говорится в информации.
Вчера стало известно, что Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу и бывшему чемпиону UFC Люку Рокхолду стать его тренером.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов
официально завершил
свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.