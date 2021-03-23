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https://uz.sputniknews.ru/20210323/vakantnoe-mesto-nurmagomedova-isklyuchili-iz-vsekh-reytingov-ufc-17901230.html
Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC
Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC
С сегодняшнего дня чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
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спорт
боец
хабиб нурмагомедов
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC, сообщает Р-Спорт.Вчера стало известно, что Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу и бывшему чемпиону UFC Люку Рокхолду стать его тренером.Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
/20210322/khabib-nurmagomedov-predlozhil-amerikanskomu-boytsu-stat-ego-trenerom-17879635.html
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боец, хабиб нурмагомедов, спортсмен

Вакантное место: Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

12:44 23.03.2021 (обновлено: 12:49 23.03.2021)
200
© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEVХабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV
С сегодняшнего дня чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Хабиб Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC, сообщает Р-Спорт.

"Сегодня на первое место рейтинга вернулся американский боец Джон Джонс, а чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным", — говорится в информации.

Вчера стало известно, что Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу и бывшему чемпиону UFC Люку Рокхолду стать его тренером.
Люк Рокхолд - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
Спорт
Хабиб Нурмагомедов предложил американскому бойцу стать его тренером
Вчера, 13:14
240
Напомним, Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру 19 марта. Ранее он заявлял, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и заняться сельским хозяйством.
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