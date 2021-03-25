https://uz.sputniknews.ru/20210325/provalnyy-vystrel-amerikanskiy-istrebitel-f-35-porazil-sebya-iz-pushki-17967293.html

Провальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки

Провальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки

Самый новый, дорогой и бесполезный истребитель США F-35 Lightning II поражает наблюдателей невероятными "косяками" и "приключениями", подчеркивая

2021-03-25T21:28+0500

2021-03-25T21:28+0500

2021-03-25T21:28+0500

в мире

f-35

истребитель

сша

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Самый новый, дорогой и бесполезный истребитель США F-35 Lightning II поражает наблюдателей невероятными "косяками" и "приключениями", подчеркивая исключительное превосходство американских технологий в области продаж несовершенной боевой техники. Иногда "невидимка" поражает и себя.Истребитель-бомбардировщик F-35B Корпуса морской пехоты (КМП) США над полигоном "Юма Рэйндж" в штате Аризона оказался сбит собственным выстрелом, когда осколочно-фугасный боеприпас разорвался сразу после вылета из ствола авиационной пушки. Самолет получил значительные повреждения фюзеляжа. Летчик не пострадал, но ему удалось с большим трудом вернуть F-35B на авиабазу. По предварительным оценкам, ущерб составляет более $2,5 млн. История странная, почти невероятная. Конфигурация F-35B для морской пехоты оснащается авиационной пушкой GAU-22/A Gatling (GPU-9/A) калибра 25 мм, которая расположена в нижней части корпуса. Над полигоном "Юма Рэйндж" использовались полубронебойные осколочно-фугасные зажигательно-трассирующие боеприпасы PGU-32/B SAPHEI-T. Обычно взрыватель в них срабатывает с небольшой задержкой при попадании в цель. Официальный представитель Корпуса морской пехоты капитан Эндрю Вуд сообщил, что проводится расследование, среди версий – некачественный боеприпас, случайно оказавшийся в арсенале истребителя. Как бы то ни было, мартовский "инцидент класса A" подтверждает комплексный характер проблем и технологическую сырость F-35. Разработанный Lockheed Martin малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик "пятого поколения" F-35 Lightning II хорошо заметен на радарах вероятного (высокотехнологичного) противника, заведомо обречен на поражение в воздушном бою с более скоростными и маневренными истребителями поколения 4+, и ни разу не доказал в боевой обстановке высокую эффективность поражения наземных целей. Фундаментальные изъяны в конструкции F-35 настолько значительны и неустранимы, что Пентагон за 20 лет – со времени первого полета в октябре 2000 года – так и не санкционировал массовое серийное производство модификаций F-35А (для ВВС), F-35В (для КМП), F-35С (для ВМФ). Неслучайно европейские союзники США стремятся под любым удобным предлогом отказаться от приобретения дорогих и бесполезных истребителей. К примеру, Великобритания в марте на 65% сократила заказы на F-35В "из-за экономического кризиса".Катастрофа от "головокружения"В отличие от европейских стран, Япония продолжает сборку истребителей F-35A на заводе Mitsubishi Heavy Industrie в Нагое, что дает минимальный выигрыш в цене в сравнении с получением готовых машин из Соединенных Штатов. Один "японский" F-35 стоит $86,3 млн, исконно американский – $86,76 млн. Заказано всего 147 самолетов на сумму около $13 млрд. При этом США не предоставили Японии доступ к некоторым чувствительным технологиям F-35, а японским воздушным силам самообороны иногда приходится жертвовать репутацией своих летчиков, чтобы "сохранить лицо" американской "невидимки". В ходе тренировочного полета близ авиабазы ​​Мисава весной 2019 года один из четырех японских F-35A на скорости свыше 1000 км в час упал в Тихий океан. Опытный летчик, майор Акинори Хосоми почему-то не смог катапультироваться или подать сигнал бедствия, истребитель просто исчез. Позднее обнаружили место катастрофы, обломки самолета и частично – останки летчика. F-35A Lightning II оказался разрушен так сильно, что судить о причинах инцидента было крайне трудно. Тем парадоксальнее официальное заявление ВВС Японии: причиной катастрофы самолета стало головокружение летчика. Самое невероятное явление в любой армии мира – летчик-истребитель с головокружением. С другой стороны, в разных странах нередко возникают проблемы с суперкомпьютером на борту F-35.Истребитель-бомбардировщик F-35A из состава 58-й истребительной эскадрильи ВВС США в мае 2020 года разбился во время тренировочного вылета возле базы Эглин во Флориде. Летчик выжил, и сообщил о потере управления истребителем. Капризная машина. А еще есть мнение, что кабина и приборы управления F-35 "слишком высокотехнологичны" для летчика. Чего стоит один только летный шлем дополненной реальности (за $400 тысяч). Несмотря на давление Lockheed Martin, Пентагон в январе 2021 года вновь отложил на неопределенное время запуск массового серийного производства "невидимок" F-35 – из-за технических проблем самолета. Жесткое сопротивление Военно-воздушных сил США продолжается с 2017 года, и оно понятно. Самолет опасен в эксплуатации даже в мирное время (ранее приведен неполный список катастроф F-35). Виртуальные преимущества "невидимки" не выдерживают встречи с суровой реальностью – на больших скоростях F-35 начинает разрушаться, и теперь он дозвуковой самолет с возможностью кратковременных сверхзвуковых ускорений – по паспорту.Системный провалСтоимость каждого самолета для ВВС США снижена до $80 млн, и все же в Пентагоне продолжают критиковать F-35 за его "сомнительную надежность, очень высокие требования к техническому обслуживанию и высокие эксплуатационные расходы". Несмотря на то, что истребитель-бомбардировщик объявлен боеготовым и поступил на вооружение ВВС США в 2014 году, он все еще "очень далек от готовности к боям высокой интенсивности", и "вряд ли будет готов до 2025 года". Возможно, к этому времени Россия и Китай начнут строить истребители шестого поколения. Напомню, именно с прицелом на военные возможности и огромные территории РФ и КНР создавался американский "монстр-невидимка" F-35 (перспективный носитель ядерного оружия). В Соединенных Штатах осенью прошлого года F-35 назвали главным оружием НАТО против России.По данным Пентагона, примерно две трети американского парка F-35 неспособны к выполнению полетов из-за проблем с двигателем F135. Если точнее, к выполнению задач готовы лишь 36% "молний". Концептуальная, системная, технологическая и логистическая катастрофа самой дорогой в мировой истории оружейной программы F-35 Joint Strike Fighter общей стоимостью более $1,7 триллиона усугубляется от недофинансирования – не хватает каких-то $10 млрд. И время играет против "невидимки".Неполноценность F-35 стала очевидной еще в компьютерной симуляции "войны в Тайваньском проливе" 2008 года аналитиков RAND Джона Стиллиона и Гарольда Пердуе (бывшие военные летчики с боевым опытом). Многоэтапную битву американские "молнии" проигрывали китайским истребителям четвертого поколения дважды (F-35 были уничтожены полностью). Аналитики доказывали, что новый истребитель-бомбардировщик не способен противостоять современным самолетам вероятного противника, и будет играть лишь незначительную роль: "Уступает в ускорении, уступает в вертикальной скорости, уступает в возможностях. Также имеет низкую максимальную скорость. Не может атаковать в вертикальных плоскостях". Это не остановило реализацию глобального, триллионного и патологического проекта. Изначальное желание американцев получить – вопреки законам физики – три самолета в одном (обычный для ВВС, палубный для ВМФ, с вертикальным взлетом и посадкой для Корпуса морской пехоты) обрекает F-35 Lightning II на продолжение "приключений" в мирное время, и на поражение в военном конфликте с высокотехнологичным противником. Настойчивое продвижение "невидимок" в странах-союзниках обещает хотя бы избежать финансовых потерь. Продолжение следует.

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сша

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f-35, истребитель, сша