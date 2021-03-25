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https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-uzbekistane-nachalsya-kinomesyachnik-navruz-muborak-17959223.html
В Узбекистане начался киномесячник "Навруз муборак"
В Узбекистане начался киномесячник "Навруз муборак"
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В НА "Узбеккино" стартовал месячник кино "Навруз муборак" под девизом "Новый Узбекистан и национальная кинематография". Об этом
2021-03-25T15:49+0500
2021-03-25T16:46+0500
культура
кинематограф
фильмы
национальное агентство "узбеккино"
мастер-класс
кино
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В НА "Узбеккино" стартовал месячник кино "Навруз муборак" под девизом "Новый Узбекистан и национальная кинематография". Об этом сообщает пресс-служба национального агентства.В рамках мероприятия пройдут церемонии, форумы, круглые столы и творческие встречи. Такие именитые мэтры, как Эльер Ишмухаммедов, Хилола Насимова, Али Хамраев, Рустам Сагдиев, Одельша Агишев и Рашид Маликов дадут мастер-классы для молодых кинематографистов."Важным событием станет проведение международной конференции, посвященной Ташкентскому международному кинофестивалю с участием экспертов и специалистов отрасли из семи стран", — информируется в релизе. Во время кинонедели также состоятся премьеры художественных фильмов "Мукими" (Ф. Джалалов) и "Хайрат" (З. Мусаков), а также документального кино "Бастакор" (М. Карабаев). К тому же будет устроен специальный творческий вечер, посвященный 80-летию народной артистки Узбекистана Мукамбар Рахимовой. Кроме того, в период киномесяца пройдет акция по возвращению в Узбекистан эталонных негативов классических шедевров узбекского кино: "Тахир и Зухра" (Н. Ганиев, 1945 г.), "Алишер Навои" (К. Ярматов, 1947 г.), "Об этом говорит вся махалля" (Ш. Аббасов, 1960 г.), "Бунт невесток" (М. Абзалов, 1985 г.), "Горькая ягода" (К. Камалова, 1975 г.), "Али Баба и 40 разбойников" (Л. Файзиев, 1980 г.), "Ленинградцы, дети мои" (Д. Салимов, 1980 г.) и свыше 100 художественных и мультипликационных фильмов.Отмечается, что также в 2021 году будет проведен творческий конкурс кинопроектов по производству анимационных, короткометражных фильмов, юмористических киножурналов, социальных роликов и сериалов. Победители получат грантовую поддержку.
/20210216/molodye-kinematografisty-poluchat-vozmojnost-uchitsya-vo-VGIKe-16012452.html
/20210323/mukambar-rakhimova-otmechaet-80-letniy-yubiley-17895341.html
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кинематограф, фильмы, национальное агентство "узбеккино", мастер-класс, кино

В Узбекистане начался киномесячник "Навруз муборак"

15:49 25.03.2021 (обновлено: 16:46 25.03.2021)
1685
© Sputnik / Алексей ДаничевКинозал
Кинозал - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
В рамках мероприятия пройдут церемонии, форумы, круглые столы, мастер-классы и творческие встречи.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В НА "Узбеккино" стартовал месячник кино "Навруз муборак" под девизом "Новый Узбекистан и национальная кинематография". Об этом сообщает пресс-служба национального агентства.
В рамках мероприятия пройдут церемонии, форумы, круглые столы и творческие встречи.
Такие именитые мэтры, как Эльер Ишмухаммедов, Хилола Насимова, Али Хамраев, Рустам Сагдиев, Одельша Агишев и Рашид Маликов дадут мастер-классы для молодых кинематографистов.
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"Важным событием станет проведение международной конференции, посвященной Ташкентскому международному кинофестивалю с участием экспертов и специалистов отрасли из семи стран", — информируется в релизе.
Во время кинонедели также состоятся премьеры художественных фильмов "Мукими" (Ф. Джалалов) и "Хайрат" (З. Мусаков), а также документального кино "Бастакор" (М. Карабаев).
К тому же будет устроен специальный творческий вечер, посвященный 80-летию народной артистки Узбекистана Мукамбар Рахимовой.
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23 марта, 10:01
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Кроме того, в период киномесяца пройдет акция по возвращению в Узбекистан эталонных негативов классических шедевров узбекского кино: "Тахир и Зухра" (Н. Ганиев, 1945 г.), "Алишер Навои" (К. Ярматов, 1947 г.), "Об этом говорит вся махалля" (Ш. Аббасов, 1960 г.), "Бунт невесток" (М. Абзалов, 1985 г.), "Горькая ягода" (К. Камалова, 1975 г.), "Али Баба и 40 разбойников" (Л. Файзиев, 1980 г.), "Ленинградцы, дети мои" (Д. Салимов, 1980 г.) и свыше 100 художественных и мультипликационных фильмов.
Отмечается, что также в 2021 году будет проведен творческий конкурс кинопроектов по производству анимационных, короткометражных фильмов, юмористических киножурналов, социальных роликов и сериалов. Победители получат грантовую поддержку.
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