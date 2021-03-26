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Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО
Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Теплый, свежий багет — это то, что ассоциируется первым делом с Францией.
2021-03-26T15:38+0500
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культурное наследие
юнеско
культура
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франция
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Теплый, свежий багет — это то, что ассоциируется первым делом с Францией.Власти страны решили больше не тянуть и внести знаменитую выпечку в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь это важная часть французской культуры, которую хочется сохранить для потомков.Какой алгоритм действий: до 31 марта ведомство должно подать заявку в ЮНЕСКО. О том, будет ли все-таки французский багет признан культурным наследием, станет известно не раньше осени следующего года.Между тем существует множество различных вариаций хлеба: начиная от тонких лавашей и заканчивая эковыпечкой и квадратной булочкой.Предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие по самым примечательным мучным изделиям мира. Смотрите нашу фотоленту!
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культурное наследие, юнеско, культура, еда, франция

Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО

15:38 26.03.2021 (обновлено: 16:30 26.03.2021)
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© AFP 2018 / FRANCOIS GUILLOTФранцузский багет
Французский багет - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© AFP 2018 / FRANCOIS GUILLOT
Окончательное решение по выпечке, которая уже давно стала символом страны, будет принято осенью 2022 года.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Теплый, свежий багет — это то, что ассоциируется первым делом с Францией.
Власти страны решили больше не тянуть и внести знаменитую выпечку в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь это важная часть французской культуры, которую хочется сохранить для потомков.
"Багет — живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет — благородный и обманчиво простой продукт... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его", — сообщила глава Минкульта Фрацнии Розелин Башло изданию Parisien.
Какой алгоритм действий: до 31 марта ведомство должно подать заявку в ЮНЕСКО.
О том, будет ли все-таки французский багет признан культурным наследием, станет известно не раньше осени следующего года.
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Между тем существует множество различных вариаций хлеба: начиная от тонких лавашей и заканчивая эковыпечкой и квадратной булочкой.
Предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие по самым примечательным мучным изделиям мира. Смотрите нашу фотоленту!
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