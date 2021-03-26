https://uz.sputniknews.ru/20210326/frantsuzskiy-baget-mojet-stat-oxranyaemym-naslediem-yunesko-17977818.html

Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО

Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Теплый, свежий багет — это то, что ассоциируется первым делом с Францией.

2021-03-26T15:38+0500

2021-03-26T15:38+0500

2021-03-26T16:30+0500

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культурное наследие

юнеско

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Теплый, свежий багет — это то, что ассоциируется первым делом с Францией.Власти страны решили больше не тянуть и внести знаменитую выпечку в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь это важная часть французской культуры, которую хочется сохранить для потомков.Какой алгоритм действий: до 31 марта ведомство должно подать заявку в ЮНЕСКО. О том, будет ли все-таки французский багет признан культурным наследием, станет известно не раньше осени следующего года.Между тем существует множество различных вариаций хлеба: начиная от тонких лавашей и заканчивая эковыпечкой и квадратной булочкой.Предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие по самым примечательным мучным изделиям мира. Смотрите нашу фотоленту!

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культурное наследие, юнеско, культура, еда, франция