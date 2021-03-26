Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Теплый, свежий багет — это то, что ассоциируется первым делом с Францией.Власти страны решили больше не тянуть и внести знаменитую выпечку в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь это важная часть французской культуры, которую хочется сохранить для потомков.Какой алгоритм действий: до 31 марта ведомство должно подать заявку в ЮНЕСКО. О том, будет ли все-таки французский багет признан культурным наследием, станет известно не раньше осени следующего года.Между тем существует множество различных вариаций хлеба: начиная от тонких лавашей и заканчивая эковыпечкой и квадратной булочкой.Предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие по самым примечательным мучным изделиям мира. Смотрите нашу фотоленту!
Окончательное решение по выпечке, которая уже давно стала символом страны, будет принято осенью 2022 года.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Теплый, свежий багет — это то, что ассоциируется первым делом с Францией.
Власти страны решили больше не тянуть и внести знаменитую выпечку в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ведь это важная часть французской культуры, которую хочется сохранить для потомков.
"Багет — живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет — благородный и обманчиво простой продукт... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его", — сообщила глава Минкульта Фрацнии Розелин Башло изданию Parisien.
Какой алгоритм действий: до 31 марта ведомство должно подать заявку в ЮНЕСКО.
О том, будет ли все-таки французский багет признан культурным наследием, станет известно не раньше осени следующего года.