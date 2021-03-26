https://uz.sputniknews.ru/20210326/kyrgyzstan-i-uzbekistan-reshili-voprosy-po-spornym-uchastkam-granitsy-17977387.html

Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы

Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя

2021-03-26T15:19+0500

2021-03-26T15:19+0500

2021-03-26T15:23+0500

политика

делимитация

границы

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана Камчыбека Ташиева.Ранее около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.Последний из них произошел в мае прошлого года на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.

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делимитация, границы, кыргызстан, узбекистан