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Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы
Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя
2021-03-26T15:19+0500
2021-03-26T15:23+0500
политика
делимитация
границы
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана Камчыбека Ташиева.Ранее около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.Последний из них произошел в мае прошлого года на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.
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делимитация, границы, кыргызстан, узбекистан

Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы

15:19 26.03.2021 (обновлено: 15:23 26.03.2021)
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Глава Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана заявил, что после достижения консенсуса по спорным вопросам конфликтов на приграничных территориях больше не будет.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана Камчыбека Ташиева.

"Мы решили все вопросы. Теперь озвучивания вопросов о спорных территориях не будет. Теперь будет только сторона Узбекистана и сторона Кыргызстана. То есть, как ранее говорилось, что на спорных территориях произошли какие-то стычки, какие-то спорные моменты - такого больше не будет".

Камчыбек Ташиев
Председатель Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана
Ранее около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.
Последний из них произошел в мае прошлого года на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.
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