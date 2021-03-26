Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана Камчыбека Ташиева.Ранее около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.Последний из них произошел в мае прошлого года на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.
Глава Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана заявил, что после достижения консенсуса по спорным вопросам конфликтов на приграничных территориях больше не будет.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана Камчыбека Ташиева.
"Мы решили все вопросы. Теперь озвучивания вопросов о спорных территориях не будет. Теперь будет только сторона Узбекистана и сторона Кыргызстана. То есть, как ранее говорилось, что на спорных территориях произошли какие-то стычки, какие-то спорные моменты - такого больше не будет".
Камчыбек Ташиев
Председатель Госкомитета Нацбезопасности Кыргыстана
Ранее около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.
Последний из них произошел в мае прошлого года на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.