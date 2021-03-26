https://uz.sputniknews.ru/20210326/moy-otvetda-bayden-prezidentstvuet-vsego-2-mesyatsa-no-uje-xochet-na-vtoroy-srok-17970540.html

"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок

"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Инаугурация американского лидера Джо Байдена состоялась 20 января этого года.

2021-03-26T11:23+0500

2021-03-26T11:23+0500

2021-03-26T12:32+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Инаугурация американского лидера Джо Байдена состоялась 20 января этого года. Едва придя к власти, глава Белого дома уже успел установить несколько рекордов: к примеру, он стал самым старым президентом в истории США. Он также является первым американским лидером, который провел пресс-конференцию спустя более чем 1,5 месяца после вступления в должность. Обычно новые лидеры организовывали встречу с журналистами где-то через 33 дня после инаугурации. С Байденом же вышло все иначе. И, вот, пресс-конференция наконец состоялась.Казалось бы, чем еще может удивить 78-летний президент. А вот чем: он намерен пойти на второй срок. Напомним, что следующие выборы пройдут в 2024-м, когда Байдену будет уже 81 год.Далее последовало еще одно громкое заявление: участвовать в предвыборной гонке Байден намерен в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.Вокруг нее в последнее время ходит много неоднозначных разговоров, ведь периодически американский лидер то ли по ошибке, то ли из-за волнения называет именно Харрис президентом США.Говоря о своих планах на будущее, Байден подчеркнул, что это пока лишь его "ожидания".

/20210323/17902023.html

/20210319/bayden-vnov-nazval-kamalu-kharris-prezidentom--tak-kto-iz-nikh-rulit-ssha-17851772.html

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