"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Инаугурация американского лидера Джо Байдена состоялась 20 января этого года. Едва придя к власти, глава Белого дома уже успел установить несколько рекордов: к примеру, он стал самым старым президентом в истории США. Он также является первым американским лидером, который провел пресс-конференцию спустя более чем 1,5 месяца после вступления в должность. Обычно новые лидеры организовывали встречу с журналистами где-то через 33 дня после инаугурации. С Байденом же вышло все иначе. И, вот, пресс-конференция наконец состоялась.Казалось бы, чем еще может удивить 78-летний президент. А вот чем: он намерен пойти на второй срок. Напомним, что следующие выборы пройдут в 2024-м, когда Байдену будет уже 81 год.Далее последовало еще одно громкое заявление: участвовать в предвыборной гонке Байден намерен в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.Вокруг нее в последнее время ходит много неоднозначных разговоров, ведь периодически американский лидер то ли по ошибке, то ли из-за волнения называет именно Харрис президентом США.Говоря о своих планах на будущее, Байден подчеркнул, что это пока лишь его "ожидания".
Он также является первым американским лидером, который провел пресс-конференцию спустя более чем 1,5 месяца после вступления в должность. Обычно новые лидеры организовывали встречу с журналистами где-то через 33 дня после инаугурации.
С Байденом же вышло все иначе. И, вот, пресс-конференция наконец состоялась.
Казалось бы, чем еще может удивить 78-летний президент. А вот чем: он намерен пойти на второй срок. Напомним, что следующие выборы пройдут в 2024-м, когда Байдену будет уже 81 год.
"Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — сказал американский лидер во время своей первой публичной встречи со СМИ.
Далее последовало еще одно громкое заявление: участвовать в предвыборной гонке Байден намерен в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.
Вокруг нее в последнее время ходит много неоднозначных разговоров, ведь периодически американский лидер то ли по ошибке, то ли из-за волнения называет именно Харрис президентом США.