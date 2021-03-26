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https://uz.sputniknews.ru/20210326/moy-otvetda-bayden-prezidentstvuet-vsego-2-mesyatsa-no-uje-xochet-na-vtoroy-srok-17970540.html
"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок
"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Инаугурация американского лидера Джо Байдена состоялась 20 января этого года.
2021-03-26T11:23+0500
2021-03-26T12:32+0500
в мире
джо байден
демократия
президент
президент сша
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Инаугурация американского лидера Джо Байдена состоялась 20 января этого года. Едва придя к власти, глава Белого дома уже успел установить несколько рекордов: к примеру, он стал самым старым президентом в истории США. Он также является первым американским лидером, который провел пресс-конференцию спустя более чем 1,5 месяца после вступления в должность. Обычно новые лидеры организовывали встречу с журналистами где-то через 33 дня после инаугурации. С Байденом же вышло все иначе. И, вот, пресс-конференция наконец состоялась.Казалось бы, чем еще может удивить 78-летний президент. А вот чем: он намерен пойти на второй срок. Напомним, что следующие выборы пройдут в 2024-м, когда Байдену будет уже 81 год.Далее последовало еще одно громкое заявление: участвовать в предвыборной гонке Байден намерен в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.Вокруг нее в последнее время ходит много неоднозначных разговоров, ведь периодически американский лидер то ли по ошибке, то ли из-за волнения называет именно Харрис президентом США.Говоря о своих планах на будущее, Байден подчеркнул, что это пока лишь его "ожидания".
/20210323/17902023.html
/20210319/bayden-vnov-nazval-kamalu-kharris-prezidentom--tak-kto-iz-nikh-rulit-ssha-17851772.html
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джо байден, демократия, президент, президент сша, сша

"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок

11:23 26.03.2021 (обновлено: 12:32 26.03.2021)
719
© AFP 2018 / CHIP SOMODEVILLAПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© AFP 2018 / CHIP SOMODEVILLA
Участвовать в следующей предвыборной гонке он намерен в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Инаугурация американского лидера Джо Байдена состоялась 20 января этого года.
Едва придя к власти, глава Белого дома уже успел установить несколько рекордов: к примеру, он стал самым старым президентом в истории США.
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Он также является первым американским лидером, который провел пресс-конференцию спустя более чем 1,5 месяца после вступления в должность. Обычно новые лидеры организовывали встречу с журналистами где-то через 33 дня после инаугурации.
С Байденом же вышло все иначе. И, вот, пресс-конференция наконец состоялась.
Казалось бы, чем еще может удивить 78-летний президент. А вот чем: он намерен пойти на второй срок. Напомним, что следующие выборы пройдут в 2024-м, когда Байдену будет уже 81 год.
"Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — сказал американский лидер во время своей первой публичной встречи со СМИ.
Далее последовало еще одно громкое заявление: участвовать в предвыборной гонке Байден намерен в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.
Вокруг нее в последнее время ходит много неоднозначных разговоров, ведь периодически американский лидер то ли по ошибке, то ли из-за волнения называет именно Харрис президентом США.
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Говоря о своих планах на будущее, Байден подчеркнул, что это пока лишь его "ожидания".
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