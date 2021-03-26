Премьер-министр КР встретился в Ташкенте с кыргызской диаспорой из села Манас

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в столицу Узбекистана с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры, проживающими в селе Манас Джизакского района. Об это сообщает пресс-служба правительства соседней республики.Улукбек Марипов выразил слова благодарности властям страны за благоустройство села, в котором проживают этнические кыргызы." Мы живем в достатке, для нас созданы все условия. Всего в Республике Узбекистан функционируют 55 общеобразовательных кыргызских школ, из которых 14 полностью кыргызскоязычные", - сказал представитель диаспоры Рахматулла Джаббанов.Также он отметил, что село Манас появилось в 60-х годах прошлого столетия и сейчас в нем проживают свыше 6,5 тысячи человек. Населенный пункт является наиболее удаленной от центра местностью.Во время встречи стало известно, что участники художественного ансамбля песни и пляски "Маржан" села Манас смогут посетить историческую родину в рамках дней культуры Узбекистана в Кыргызстане.Напомним: премьер-министр КР Улукбек Марипов прибыл в Ташкент для участия в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
Политик выразил слова благодарности властям Узбекистана за благоустройство села, в котором проживают этнические кыргызы.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в столицу Узбекистана с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры, проживающими в селе Манас Джизакского района. Об это сообщает пресс-служба правительства соседней республики.
Улукбек Марипов выразил слова благодарности властям страны за благоустройство села, в котором проживают этнические кыргызы.
" Мы живем в достатке, для нас созданы все условия. Всего в Республике Узбекистан функционируют 55 общеобразовательных кыргызских школ, из которых 14 полностью кыргызскоязычные", - сказал представитель диаспоры Рахматулла Джаббанов.