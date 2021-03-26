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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210326/premer-ministr-kr-vstretilsya-v-tashkente-s-kyrgyzskoy-diasporoy-iz-sela-manas-17976469.html
Премьер-министр КР встретился в Ташкенте с кыргызской диаспорой из села Манас
Премьер-министр КР встретился в Ташкенте с кыргызской диаспорой из села Манас
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в столицу Узбекистана с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился в Ташкенте
2021-03-26T14:30+0500
2021-03-26T14:42+0500
общество
улукбек марипов
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в столицу Узбекистана с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры, проживающими в селе Манас Джизакского района. Об это сообщает пресс-служба правительства соседней республики.Улукбек Марипов выразил слова благодарности властям страны за благоустройство села, в котором проживают этнические кыргызы." Мы живем в достатке, для нас созданы все условия. Всего в Республике Узбекистан функционируют 55 общеобразовательных кыргызских школ, из которых 14 полностью кыргызскоязычные", - сказал представитель диаспоры Рахматулла Джаббанов.Также он отметил, что село Манас появилось в 60-х годах прошлого столетия и сейчас в нем проживают свыше 6,5 тысячи человек. Населенный пункт является наиболее удаленной от центра местностью.Во время встречи стало известно, что участники художественного ансамбля песни и пляски "Маржан" села Манас смогут посетить историческую родину в рамках дней культуры Узбекистана в Кыргызстане.Напомним: премьер-министр КР Улукбек Марипов прибыл в Ташкент для участия в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
/20210323/glava-spetssluzhb-kyrgyzstana-vyletel-v-tashkent-dlya-peregovorov-po-delimitatsii-granitsy-17896732.html
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улукбек марипов, кыргызстан, узбекистан

Премьер-министр КР встретился в Ташкенте с кыргызской диаспорой из села Манас

14:30 26.03.2021 (обновлено: 14:42 26.03.2021)
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© Правительство КыргызстанаПремьер-министр Кыргызстана в Ташкенте
Премьер-министр Кыргызстана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Правительство Кыргызстана
Политик выразил слова благодарности властям Узбекистана за благоустройство села, в котором проживают этнические кыргызы.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в столицу Узбекистана с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры, проживающими в селе Манас Джизакского района. Об это сообщает пресс-служба правительства соседней республики.
© Правительство КыргызстанаУлукбек Марипов встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры из села Манас
Улукбек Марипов встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры из села Манас - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
Улукбек Марипов встретился в Ташкенте с представителями кыргызской диаспоры из села Манас
© Правительство Кыргызстана
Улукбек Марипов выразил слова благодарности властям страны за благоустройство села, в котором проживают этнические кыргызы.
" Мы живем в достатке, для нас созданы все условия. Всего в Республике Узбекистан функционируют 55 общеобразовательных кыргызских школ, из которых 14 полностью кыргызскоязычные", - сказал представитель диаспоры Рахматулла Джаббанов.
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23 марта, 10:59
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Также он отметил, что село Манас появилось в 60-х годах прошлого столетия и сейчас в нем проживают свыше 6,5 тысячи человек. Населенный пункт является наиболее удаленной от центра местностью.
Во время встречи стало известно, что участники художественного ансамбля песни и пляски "Маржан" села Манас смогут посетить историческую родину в рамках дней культуры Узбекистана в Кыргызстане.
Напомним: премьер-министр КР Улукбек Марипов прибыл в Ташкент для участия в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
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