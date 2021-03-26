https://uz.sputniknews.ru/20210326/revolyutsionnaya-situatsiya-dlya-zapada-ssha-ne-mogut-evropa-ne-xochet-17970891.html

Революционная ситуация для Запада: США не могут, Европа не хочет

Революционная ситуация для Запада: США не могут, Европа не хочет

Первый визит госсекретаря Энтони Блинкена в Европу спустя два месяца после начала его работы в должности состоялся приблизительно по тем же причинам, что и

2021-03-26T11:02+0500

2021-03-26T11:02+0500

2021-03-26T11:02+0500

колумнисты

запад

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/232/07/2320770_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_7a1395c77257e6cdea6889f39c4fb608.jpg

Первый визит госсекретаря Энтони Блинкена в Европу спустя два месяца после начала его работы в должности состоялся приблизительно по тем же причинам, что и прошедшая вчера первая пресс-конференция Джо Байдена: заранее понятно, что ничего хорошего не получится, но дальше откладывать просто невозможно.Реальность подтвердила худшие опасения. Единственным успехом поездки Блинкена, в рамках которой главным событием стало его участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО, можно считать соблюдение формальных приличий и подчеркнутого внешнего дружелюбия между трансатлантическими партнерами. Однако как только дело переходило от общих риторических шаблонов (Россия — плохая, Китай — опасен, Иран необходимо держать в узде и так далее) к конкретике, немедленно вылезали принципиальные разногласия.Причем таковые проявились далеко за пределами привычного, хорошо известного перечня противоречий. В частности, им оказался и вопрос афганского мирного урегулирования.Данный договор — детище Трампа, и понятно, что у вернувшихся к власти демократов есть огромный соблазн похоронить документ просто из принципа. Но в то же время афганская история действительно уже давным-давно зашла в тупик — уходить Штатам оттуда надо, и соглашение предоставляет для этого вполне удобный повод.В то же время, в отличие от бывшего президента, который ни в грош не ставил сверхдержавный имидж США, администрация Байдена не может себе позволить репутационные потери, которые неизбежны, если после ухода американцев под ударами "Талибана" рухнет национальное правительство в Кабуле. А вероятность такого развития событий немаленькая — талибы, практически не скрываясь, готовятся к возобновлению боевых действий.Плюс имеют место чисто логистические проблемы, которые делают невозможным вывод за оставшийся месяц с небольшим сохраняющегося в Афганистане более чем десятитысячного натовского контингента. Об этом прямо заявляют высокопоставленные представители Вашингтона.В данной сложной ситуации Штаты крутятся как уж на сковородке, пытаясь найти приемлемое для себя решение с наименьшими издержками. А у тех оказалась целая гроздь претензий.Европа активно поддерживает переговоры между афганскими властями и талибами, идущие в Дохе, столице Катара. Причем в ЕС не верят в возможность молниеносного достижения соглашения и считают необходимым продлить военную миссию НАТО в Афганистане, чтобы добиться стабильного политического результата.Посмотрев на то, как новая администрация в Вашингтоне бодро действует в разрушении внешнеполитического наследия Трампа, союзники по НАТО "увидели в этом знак" (именно так формулируют произошедшее германские СМИ), что вывода войск из Афганистана это тоже коснется. Так что Германия запустила процесс продления мандата бундесвера для операции еще почти на год — соответствующее решение было вынесено на утверждение бундестага вчера.И тут внезапно Штаты выступили с инициативой проведения другой мирной конференции — в Турции в апреле. Причем прозрачно намекается, что там может быть достигнуто и подписано некое соглашение, что позволит быстро вывести иностранные войска.Европа узнала об этом предложении из СМИ — и, разумеется, пришла в крайнее раздражение.Ладно Трамп демонстративно унижал союзников игнорированием и оскорбительными выпадами. Те же, в свою очередь, вынуждены гадать на кофейной гуще в попытках предсказать действия США.Тут можно было бы иронично отметить, что странно по этому поводу возмущаться, поскольку подобный образ действий является вполне обычным для Соединенных Штатов. Просто за последние годы с них слетел флер избранности и недосягаемости, что до сих пор смягчало неприглядность картинки.Однако есть фактор, который заставляет посмотреть на происходящее с иного угла. Тонкость в том, что среди упомянутых выше десяти тысяч военных НАТО, находящихся сейчас в Афганистане, американцы составляют всего три с половиной тысячи.Остальные семь тысяч — это представители других стран НАТО, в том числе более тысячи служащих германского бундесвера.В результате нервная реакция Европы на последние инициативы Штатов связана также с банальными опасениями, чтобы ее военные не оказались брошены американцами на произвол судьбы в нестабильной, в очередной раз балансирующей на грани войны стране. Именно поэтому тема "вместе зашли — вместе ушли" столь отчетливо звучала в переговорах с Блинкеном в Брюсселе.Но дело не только в этом. Для сравнения: на 6 июня 2011 года численность контингента НАТО в Афганистане составляла более 132 тысяч военнослужащих, из которых американцев было 90 тысяч. Теперь же ситуация изменилась на обратную — и подобную трансформацию за последние годы претерпели самые разные области внутризападного сотрудничества.Сверхдержавное могущество Соединенных Штатов стояло на факте их реальных возможностей, которые в разы превышали совокупный потенциал остальных. Теперь же американское преимущество носит явно относительный характер — и нет сомнений, что данная математика прекрасно осознается не только в Москве или Пекине, но также в Берлине, Анкаре и многих других столицах планеты.Так что за рамками гладко-дружественных заявлений госсекретарь США получил ровно тот результат своей поездки в Европу, что и ожидалось. Горячо осуждая недемократические Москву и Пекин, Германия тем не менее не готова отступиться от "Северного потока — 2", а Европа не намерена отказываться от заключенного с Китаем соглашения о торговом партнерстве. Перед администрацией Байдена в полный рост встает вопрос поиска инструментов, которыми можно было бы принудить к послушанию младших партнеров, осознавших свою возросшую силу. Правда, далеко не факт, что такие вообще существуют в условиях существенно изменившегося расклада сил внутри коллективного Запада.Источник: РИА Новости

/20210218/Chego-zhdat-ot-NATO-pri-Baydene--mnenie-politologa-16027757.html

/20210325/germaniya-vozlagala-na-ssha-nadezhdy-no-vse-oni-razbilis-o-baydena--smi-17949081.html

/20210319/bayden-vnov-nazval-kamalu-kharris-prezidentom--tak-kto-iz-nikh-rulit-ssha-17851772.html

/20210323/ssha-perebrasyvayut-voyska-protiv-kogo-napravleny-ucheniya-defender-europe-17893843.html

/20210310/amerika-potratila-193-mlrd-na-voynu-v-afganistane--kakov-itog-dvadtsatiletney-kampanii-17665259.html

европа

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

запад, европа, сша