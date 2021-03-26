https://uz.sputniknews.ru/20210326/uchenye-esche-50-tysyach-let-nazad-mars-byl-pokryt-ledyanoy-shapkoy-17979870.html

Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"

Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Специалисты обнаружили доказательства того, что не так давно на Красной планете был совершенно другой климат.

2021-03-26T17:31+0500

2021-03-26T17:31+0500

2021-03-26T17:34+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Специалисты обнаружили доказательства того, что не так давно на Красной планете был совершенно другой климат. Свои выводы ученые опубликовали на научном портале Scientific Reports. Исследователи считают, что лёд, который сейчас находится в средних широтах Марса, был там не всегда, а появился после таяния его полярных шапок. Раньше лёд покрывал северный полюс Марса, однако около 50 тысяч лет назад у планеты неожиданно изменилась ось.Сейчас залежи замерзшей воды и углекислого газа сконцентрированы только на южном полюсе Марса.О том, что когда-то лёд покрывал и другую часть планеты, напоминают многочисленные неровности (в том числе гигантские каньоны) на поверхности северного полюса.Это открытие позволяет больше узнать об истории Марса и, возможно, наконец узнать, могла ли она когда-либо быть обитаема.

/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html

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