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Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"
Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Специалисты обнаружили доказательства того, что не так давно на Красной планете был совершенно другой климат.
2021-03-26T17:31+0500
2021-03-26T17:34+0500
планеты
планета
марс
космос
наука
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Специалисты обнаружили доказательства того, что не так давно на Красной планете был совершенно другой климат. Свои выводы ученые опубликовали на научном портале Scientific Reports. Исследователи считают, что лёд, который сейчас находится в средних широтах Марса, был там не всегда, а появился после таяния его полярных шапок. Раньше лёд покрывал северный полюс Марса, однако около 50 тысяч лет назад у планеты неожиданно изменилась ось.Сейчас залежи замерзшей воды и углекислого газа сконцентрированы только на южном полюсе Марса.О том, что когда-то лёд покрывал и другую часть планеты, напоминают многочисленные неровности (в том числе гигантские каньоны) на поверхности северного полюса.Это открытие позволяет больше узнать об истории Марса и, возможно, наконец узнать, могла ли она когда-либо быть обитаема.
/20210323/uchenye-vpervye-izuchili-samoe-serdtse-marsa--kakuyu-taynu-ono-khranilo-17895036.html
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планеты, планета, марс, космос, наука

Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"

17:31 26.03.2021 (обновлено: 17:34 26.03.2021)
135
© Depositphotos / SdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Depositphotos / Sdecoret
Сейчас весь лёд сконцентрирован на южном полюсе Марса, однако раньше все было иначе.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Специалисты обнаружили доказательства того, что не так давно на Красной планете был совершенно другой климат.
Свои выводы ученые опубликовали на научном портале Scientific Reports.
Исследователи считают, что лёд, который сейчас находится в средних широтах Марса, был там не всегда, а появился после таяния его полярных шапок.
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23 марта, 10:12
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Раньше лёд покрывал северный полюс Марса, однако около 50 тысяч лет назад у планеты неожиданно изменилась ось.

Это, безусловно, не могло не повлиять на климат.

Сейчас залежи замерзшей воды и углекислого газа сконцентрированы только на южном полюсе Марса.
О том, что когда-то лёд покрывал и другую часть планеты, напоминают многочисленные неровности (в том числе гигантские каньоны) на поверхности северного полюса.
Это открытие позволяет больше узнать об истории Марса и, возможно, наконец узнать, могла ли она когда-либо быть обитаема.
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