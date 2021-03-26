Узбекистан обыграл Гану в товариществом матче по футболу

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ганы состоялся в Намангане на Центральном стадионе. За игрой наблюдала судейская коллегия из Кыргызстана. Главным рефери назначен Абдылдаев Дайырбек, супервайзером арбитра стал Баходир Кочкаров. В роли резервного судьи выступит Нурзутбек Аскатов. Также в состав судейской бригады вошли Исмоилхон Толипжонов и Сергей Грищенко.Первый гол в ворота соперников футболисты Узбекистана смогли реализовать уже на четвертой минуте матча. Отабек Шукуров получил мяч после прострела с левого фланга и смог атаковать голкипера сборной Ганы, передает Telegram-канал Азиатской футбольной конфедерации.Счет сравнялся лишь на 70 минуты игры: штрафной исполнил Иссак Абдул — мощнейший удар — и узбекистанский вратарь не справился с натиском, пропустив мяч в свои ворота.Однако уже спустя несколько минут Жалолиддин Машарипов, воспользовавшись ошибкой соперника, завладел мячом и реализовал красивый гол.Итог игры — 2:1 в пользу футболистов Узбекистана. Известно, что 29 марта в 18.00 по местному времени на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте команда Вадима Абрамова встретится с футболистами Ирака.
Итог игры — 2:1 в пользу футболистов Узбекистана. В следующем матче команда Вадима Абрамова встретится с футболистами Ирака.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ганы состоялся в Намангане на Центральном стадионе. За игрой наблюдала судейская коллегия из Кыргызстана. Главным рефери назначен Абдылдаев Дайырбек, супервайзером арбитра стал Баходир Кочкаров. В роли резервного судьи выступит Нурзутбек Аскатов. Также в состав судейской бригады вошли Исмоилхон Толипжонов и Сергей Грищенко.
Первый гол в ворота соперников футболисты Узбекистана смогли реализовать уже на четвертой минуте матча. Отабек Шукуров получил мяч после прострела с левого фланга и смог атаковать голкипера сборной Ганы, передает Telegram-канал Азиатской футбольной конфедерации.
Счет сравнялся лишь на 70 минуты игры: штрафной исполнил Иссак Абдул — мощнейший удар — и узбекистанский вратарь не справился с натиском, пропустив мяч в свои ворота.