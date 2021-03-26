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https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-obygral-ganu-v-tovarischestvom-matche-po-futbolu-17983794.html
Узбекистан обыграл Гану в товариществом матче по футболу
Узбекистан обыграл Гану в товариществом матче по футболу
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ганы состоялся в Намангане на Центральном стадионе. За игрой наблюдала судейская
2021-03-26T20:53+0500
2021-03-26T21:08+0500
спорт
товарищеский матч
футбол
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ганы состоялся в Намангане на Центральном стадионе. За игрой наблюдала судейская коллегия из Кыргызстана. Главным рефери назначен Абдылдаев Дайырбек, супервайзером арбитра стал Баходир Кочкаров. В роли резервного судьи выступит Нурзутбек Аскатов. Также в состав судейской бригады вошли Исмоилхон Толипжонов и Сергей Грищенко.Первый гол в ворота соперников футболисты Узбекистана смогли реализовать уже на четвертой минуте матча. Отабек Шукуров получил мяч после прострела с левого фланга и смог атаковать голкипера сборной Ганы, передает Telegram-канал Азиатской футбольной конфедерации.Счет сравнялся лишь на 70 минуты игры: штрафной исполнил Иссак Абдул — мощнейший удар — и узбекистанский вратарь не справился с натиском, пропустив мяч в свои ворота.Однако уже спустя несколько минут Жалолиддин Машарипов, воспользовавшись ошибкой соперника, завладел мячом и реализовал красивый гол.Итог игры — 2:1 в пользу футболистов Узбекистана. Известно, что 29 марта в 18.00 по местному времени на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте команда Вадима Абрамова встретится с футболистами Ирака.
/20210318/gde-proydut-tovarischeskie-matchi-sbornykh-uzbekistana-i-iraka-s-ganoy--afu-17824391.html
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товарищеский матч, футбол, узбекистан

Узбекистан обыграл Гану в товариществом матче по футболу

20:53 26.03.2021 (обновлено: 21:08 26.03.2021)
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© Пресс-служба Азиатской футбольной конфедерацииМатч Узбекистан - Гана
Матч Узбекистан - Гана - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации
Итог игры — 2:1 в пользу футболистов Узбекистана. В следующем матче команда Вадима Абрамова встретится с футболистами Ирака.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ганы состоялся в Намангане на Центральном стадионе. За игрой наблюдала судейская коллегия из Кыргызстана. Главным рефери назначен Абдылдаев Дайырбек, супервайзером арбитра стал Баходир Кочкаров. В роли резервного судьи выступит Нурзутбек Аскатов. Также в состав судейской бригады вошли Исмоилхон Толипжонов и Сергей Грищенко.
Первый гол в ворота соперников футболисты Узбекистана смогли реализовать уже на четвертой минуте матча. Отабек Шукуров получил мяч после прострела с левого фланга и смог атаковать голкипера сборной Ганы, передает Telegram-канал Азиатской футбольной конфедерации.
Счет сравнялся лишь на 70 минуты игры: штрафной исполнил Иссак Абдул — мощнейший удар — и узбекистанский вратарь не справился с натиском, пропустив мяч в свои ворота.
Бутсы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
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Где пройдут товарищеские матчи сборных Узбекистана и Ирака с Ганой — АФУ
18 марта, 12:03
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Однако уже спустя несколько минут Жалолиддин Машарипов, воспользовавшись ошибкой соперника, завладел мячом и реализовал красивый гол.
Итог игры — 2:1 в пользу футболистов Узбекистана.
Известно, что 29 марта в 18.00 по местному времени на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте команда Вадима Абрамова встретится с футболистами Ирака.
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