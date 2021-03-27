https://uz.sputniknews.ru/20210327/kompaniya-iz-sankt-peterburga-zainteresovana-v-nayme-uzbekistanskix-trudovyx-migrantov-17991003.html

Компания из Санкт-Петербурга планирует нанять узбекистанских трудовых мигрантов

Компания из Санкт-Петербурга планирует нанять узбекистанских трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Российская швейная фабрика "БТК групп" подала заявку на отбор кандидатов для трудоустройства в РФ. Об этом сообщил корреспонденту

2021-03-27T19:22+0500

2021-03-27T19:22+0500

2021-03-27T19:22+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Российская швейная фабрика "БТК групп" подала заявку на отбор кандидатов для трудоустройства в РФ. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции при Минтруда Ортикхужа Норов.По информации представителя агентства, еще ряд компаний, занятых в сфере сервиса, ЖКХ, переработки рыбы, заинтересованы в привлечении узбекистанцев для трудоустройства на территории Санкт-Петербурга. Однако на данный момент не все предприятия могут получить соответствующее разрешение оперативного штаба, отметил Норов. Ранее свыше тысячи граждан Узбекистана трудоустроилась на объектах четырех российских и одной турецкой компании. В конце февраля текущего года иностранных специалистов набирали "ПИК-Индустрия", "СтройКрафт", "ТехСтрой" и "СпецГрад”, а также турецкая фирма Ant Yapi, работающая на Дальнем Востоке.

/20210327/vy-prinyaty-v-rossii-razrabotali-novyy-poryadok-nayma-trudovyx-migrantov-17980819.html

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миграция, трудовые мигранты, трудовая миграция, узбекистанцы, узбекистан