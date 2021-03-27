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https://uz.sputniknews.ru/20210327/kompaniya-iz-sankt-peterburga-zainteresovana-v-nayme-uzbekistanskix-trudovyx-migrantov-17991003.html
Компания из Санкт-Петербурга планирует нанять узбекистанских трудовых мигрантов
Компания из Санкт-Петербурга планирует нанять узбекистанских трудовых мигрантов
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Российская швейная фабрика "БТК групп" подала заявку на отбор кандидатов для трудоустройства в РФ. Об этом сообщил корреспонденту
2021-03-27T19:22+0500
2021-03-27T19:22+0500
общество
миграция
трудовые мигранты
трудовая миграция
узбекистанцы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Российская швейная фабрика "БТК групп" подала заявку на отбор кандидатов для трудоустройства в РФ. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции при Минтруда Ортикхужа Норов.По информации представителя агентства, еще ряд компаний, занятых в сфере сервиса, ЖКХ, переработки рыбы, заинтересованы в привлечении узбекистанцев для трудоустройства на территории Санкт-Петербурга. Однако на данный момент не все предприятия могут получить соответствующее разрешение оперативного штаба, отметил Норов. Ранее свыше тысячи граждан Узбекистана трудоустроилась на объектах четырех российских и одной турецкой компании. В конце февраля текущего года иностранных специалистов набирали "ПИК-Индустрия", "СтройКрафт", "ТехСтрой" и "СпецГрад”, а также турецкая фирма Ant Yapi, работающая на Дальнем Востоке.
/20210327/vy-prinyaty-v-rossii-razrabotali-novyy-poryadok-nayma-trudovyx-migrantov-17980819.html
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миграция, трудовые мигранты, трудовая миграция, узбекистанцы, узбекистан

Компания из Санкт-Петербурга планирует нанять узбекистанских трудовых мигрантов

19:22 27.03.2021
2495
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
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В привлечении работников из Узбекистана также заинтересованы предприятия Санкт-Петербурга, занятые в сферах сервиса, ЖКХ, переработки рыбы.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Российская швейная фабрика "БТК групп" подала заявку на отбор кандидатов для трудоустройства в РФ. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции при Минтруда Ортикхужа Норов.
По информации представителя агентства, еще ряд компаний, занятых в сфере сервиса, ЖКХ, переработки рыбы, заинтересованы в привлечении узбекистанцев для трудоустройства на территории Санкт-Петербурга. Однако на данный момент не все предприятия могут получить соответствующее разрешение оперативного штаба, отметил Норов.
Инфографика - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
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Ранее свыше тысячи граждан Узбекистана трудоустроилась на объектах четырех российских и одной турецкой компании. В конце февраля текущего года иностранных специалистов набирали "ПИК-Индустрия", "СтройКрафт", "ТехСтрой" и "СпецГрад”, а также турецкая фирма Ant Yapi, работающая на Дальнем Востоке.
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