Компания из Санкт-Петербурга планирует нанять узбекистанских трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Российская швейная фабрика "БТК групп" подала заявку на отбор кандидатов для трудоустройства в РФ. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции при Минтруда Ортикхужа Норов.По информации представителя агентства, еще ряд компаний, занятых в сфере сервиса, ЖКХ, переработки рыбы, заинтересованы в привлечении узбекистанцев для трудоустройства на территории Санкт-Петербурга. Однако на данный момент не все предприятия могут получить соответствующее разрешение оперативного штаба, отметил Норов. Ранее свыше тысячи граждан Узбекистана трудоустроилась на объектах четырех российских и одной турецкой компании. В конце февраля текущего года иностранных специалистов набирали "ПИК-Индустрия", "СтройКрафт", "ТехСтрой" и "СпецГрад”, а также турецкая фирма Ant Yapi, работающая на Дальнем Востоке.
В привлечении работников из Узбекистана также заинтересованы предприятия Санкт-Петербурга, занятые в сферах сервиса, ЖКХ, переработки рыбы.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Российская швейная фабрика "БТК групп" подала заявку на отбор кандидатов для трудоустройства в РФ. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции при Минтруда Ортикхужа Норов.
По информации представителя агентства, еще ряд компаний, занятых в сфере сервиса, ЖКХ, переработки рыбы, заинтересованы в привлечении узбекистанцев для трудоустройства на территории Санкт-Петербурга. Однако на данный момент не все предприятия могут получить соответствующее разрешение оперативного штаба, отметил Норов.
Ранее свыше тысячи граждан Узбекистана трудоустроилась на объектах четырех российских и одной турецкой компании. В конце февраля текущего года иностранных специалистов набирали "ПИК-Индустрия", "СтройКрафт", "ТехСтрой" и "СпецГрад”, а также турецкая фирма Ant Yapi, работающая на Дальнем Востоке.