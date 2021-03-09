https://uz.sputniknews.ru/20210309/organizovanno-no-trudno-kompaniyam-peterburga-migranty-stali-ne-po-karmanu-17479246.html

Организованно, но трудно: компаниям Петербурга мигранты стали не по карману

Организованно, но трудно: компаниям Петербурга мигранты стали не по карману

С начала 2021 года в Россию по оргнабору прибыли около 3 тысяч рабочих из Узбекистана, однако небольшим организациям и фирмам в условиях пандемии... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T23:18+0500

2021-03-09T23:18+0500

2021-03-09T23:18+0500

миграция

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

работа

мигранты

санкт-петербург

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Строители из Узбекистана в рамках оргнабора продолжают прибывать в РФ. Очередная группа из 1086 граждан трудоустроилась на объектах четырех российских и одной турецкой компании. Одна4ко о массовом восстановлении миграции говорить не приходится. Sputnik Узбекистан выяснил, какие нюансы при найме на работу в период пандемии необходимо учитывать принимающей стороне.Пять шагов для набора трудовых мигрантов на работу в РФВ пресс-службе Агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан (АВТМ) пояснили, что сейчас действует разработанная схема оргнабора иностранцев для временного трудоустройства на территории РФ в период пандемии COVID-19. Она состоит из пяти шагов.Сформированный состав передается российскому работодателю, которому предстоит решить юридические вопросы уже с местными властями. Он вносит перечень кандидатов в отраслевое министерство РФ, чтобы получить разрешение на въезд граждан Узбекистана в качестве работников. Только после этого выбранные компаниями сотрудники доставляются в Россию.Чем помогает Узбекистан в трудоустройстве своих граждан в РФВ пакет помощи потенциальным мигрантам входят две большие услуги.Во-первых, это трудоустройство за рубежом. Оно оценивается в 50% от базовой расчетной величины (аналог МРОТ в России), которая сейчас составляет 122 тыс. 500 сум (по текущему курсу около 870 российских рублей). В эту услугу входят регистрация в базе данных соискателей, обеспечение участия соискателя в отборах, проводимых зарубежными работодателями, сбор граждан, успешно прошедших отборы работодателя для проведения предвыездной адаптации и обучения и трансфер от учебного центра Агентства до аэропорта Ташкент (или железнодорожного вокзала).Вторая услуга — по предвыездному обучению и адаптации. Ее стоимость также составляет 0,5 БРВ. 50% от базовой расчетной величины, которая сейчас составляет 122,5 тыс. сумов. В нее входят разъяснительно-профилактические беседы для повышения информированности граждан Узбекистана по законодательству и культуре государства трудоустройства, технике безопасности на производстве, а также профилактике СПИДа и COVID-19.Уехать на заработки в РФ при пандемии – это реально?Несмотря на активную агитационную кампанию и приезд российских работодателей в Узбекистан, далеко не все мигранты, работавшие многие годы в РФ до пандемии и вынужденно вернувшиеся на родину, знают о возможности трудоустроиться в современных реалиях.Так в беседе с корреспондентом Sputnik мастер по отделке Мурат отметил, что был не информирован о такой опции. Россию он покинул лишь 7 февраля, добирался домой из Петербурга через Новосибирск, заплатив за билет 50 тыс. рублей ($700).Ранее республику посещали представители крупных российских застройщиков. В частности, оргнабор проходил в Самарканде, Андижане и других регионах страны. По словам представителя компании-работодателя, уровень трудовых кадров достаточно высокий и более 70% претендентов подходят под требования заказчика.Дорогое удовольствие – почему в Петербург не хлынул поток мигрантовОрганизованный набор рабочих в Узбекистане для работодателей процесс длительный и затратный. Опрошенные представители набольших строительных компаний и предприятия сферы ЖКХ пояснили, что не готовы к таким расходам, отдавая предпочтение местным специалистам.Помимо билета, приглашенному сотруднику уже после прибытия в РФ придется сделать пакет документов, в первую очередь оплатить трудовой патент на несколько месяцев. Рисков больше, чем выгоды. Именно поэтому приглашают граждан Узбекистана по такой схеме лишь крупные игроки строительного рынка. В конце февраля иностранных специалистов набирали "ПИК-Индустрия", "ТехСтрой", "СтройКрафт" и "СпецГрад”, а также работающая на Дальнем Востоке турецкая фирма Ant Yapi.В Агентстве по внешней трудовой миграции уточнили, что январе-феврале 2021 года на работу в РФ направились в общей сложности 3 209 граждан Узбекистана, зз них на Петербург пришлось лишь 304 человека.В рамках визита главы МИД республики Абдулазиза Камилова в Москву и переговоров с Сергеем Лавровым стороны обсудили взаимные шаги по нормализации ситуации в сфере миграции и образования. Российский дипломат заметил, что ограничительные меры постепенно будут сниматься.

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, работа, мигранты, санкт-петербург, узбекистан