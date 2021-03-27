В МНО подтвердили, что четвертая четверть в школах Узбекистана начнется с 29 марта

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана, родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном продлении весенних каникул. В Министерстве народного образования предоставили официальный комментарий. В МНО подчеркнули, что никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Четвертая четверть в школах начнется с 29 марта. Также в Министерстве напомнили, что в республике разрешено гибридное образование исходя из эпидемситуации в стране."Если какая-то школа, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в этой школе, закрывается на карантин, то учащиеся смогут временно продолжить онлайн-обучение до стабилизации обстановки" - пояснили в МНО.Напомним: в соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников начались 20 марта. На учебу они должны будут пойти 29 марта.
В Министерстве также напомнили, что в республике разрешено гибридное образование исходя из эпидемситуации в стране.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана, родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном продлении весенних каникул. В Министерстве народного образования предоставили официальный комментарий.
В МНО подчеркнули, что никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Четвертая четверть в школах начнется с 29 марта.
Также в Министерстве напомнили, что в республике разрешено гибридное образование исходя из эпидемситуации в стране.
"Если какая-то школа, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в этой школе, закрывается на карантин, то учащиеся смогут временно продолжить онлайн-обучение до стабилизации обстановки" - пояснили в МНО.
Напомним: в соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников начались 20 марта. На учебу они должны будут пойти 29 марта.