https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-mno-podtverdili-chto-chetvertaya-chetvert-v-shkolax-uzbekistana-nachnetsya-s-29-marta-17986719.html

В МНО подтвердили, что четвертая четверть в школах Узбекистана начнется с 29 марта

В МНО подтвердили, что четвертая четверть в школах Узбекистана начнется с 29 марта

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана, родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном

2021-03-27T12:11+0500

2021-03-27T12:11+0500

2021-03-27T12:12+0500

общество

школы

карантин

министерство народного образования узбекистана

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/10/14988603_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_844c1a2261869ece8a8e11be4327b86f.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана, родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном продлении весенних каникул. В Министерстве народного образования предоставили официальный комментарий. В МНО подчеркнули, что никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Четвертая четверть в школах начнется с 29 марта. Также в Министерстве напомнили, что в республике разрешено гибридное образование исходя из эпидемситуации в стране."Если какая-то школа, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в этой школе, закрывается на карантин, то учащиеся смогут временно продолжить онлайн-обучение до стабилизации обстановки" - пояснили в МНО.Напомним: в соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников начались 20 марта. На учебу они должны будут пойти 29 марта.

/20210315/v-tashkente-neskolko-shkol-vnov-perevedut-na-distantsionnoe-obuchenie--mno-17770696.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

школы, карантин, министерство народного образования узбекистана, узбекистан