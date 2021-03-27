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https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-mno-podtverdili-chto-chetvertaya-chetvert-v-shkolax-uzbekistana-nachnetsya-s-29-marta-17986719.html
В МНО подтвердили, что четвертая четверть в школах Узбекистана начнется с 29 марта
В МНО подтвердили, что четвертая четверть в школах Узбекистана начнется с 29 марта
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана, родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном
2021-03-27T12:11+0500
2021-03-27T12:12+0500
общество
школы
карантин
министерство народного образования узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана, родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном продлении весенних каникул. В Министерстве народного образования предоставили официальный комментарий. В МНО подчеркнули, что никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Четвертая четверть в школах начнется с 29 марта. Также в Министерстве напомнили, что в республике разрешено гибридное образование исходя из эпидемситуации в стране."Если какая-то школа, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в этой школе, закрывается на карантин, то учащиеся смогут временно продолжить онлайн-обучение до стабилизации обстановки" - пояснили в МНО.Напомним: в соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников начались 20 марта. На учебу они должны будут пойти 29 марта.
/20210315/v-tashkente-neskolko-shkol-vnov-perevedut-na-distantsionnoe-obuchenie--mno-17770696.html
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школы, карантин, министерство народного образования узбекистана, узбекистан

В МНО подтвердили, что четвертая четверть в школах Узбекистана начнется с 29 марта

12:11 27.03.2021 (обновлено: 12:12 27.03.2021)
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© AFP 2018 / FRANCK FIFEШкола
Школа - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© AFP 2018 / FRANCK FIFE
В Министерстве также напомнили, что в республике разрешено гибридное образование исходя из эпидемситуации в стране.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В последние дни перед началом новой учебной четверти в школах Узбекистана, родители учащихся были обеспокоены вопросом о возможном продлении весенних каникул. В Министерстве народного образования предоставили официальный комментарий.
В МНО подчеркнули, что никакого внеочередного продления весенних каникул не предусмотрено. Четвертая четверть в школах начнется с 29 марта.
Пустой класс в школе - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО
15 марта, 22:08
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Также в Министерстве напомнили, что в республике разрешено гибридное образование исходя из эпидемситуации в стране.
"Если какая-то школа, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или в этой школе, закрывается на карантин, то учащиеся смогут временно продолжить онлайн-обучение до стабилизации обстановки" - пояснили в МНО.
Напомним: в соответствии с указом президента, в Узбекистане каникулы у школьников начались 20 марта. На учебу они должны будут пойти 29 марта.
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