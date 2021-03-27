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https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-tashkent-otgrujena-pervaya-partiya-kitaysko-uzbekskoy-vaktsiny-protiv-covid-19--17988637.html
В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19
В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Первая партия китайско-узбекской рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, включающая один миллион доз препарата, отгружена в самолет
2021-03-27T15:23+0500
2021-03-27T15:23+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
вакцинация
вакцина
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Первая партия китайско-узбекской рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, включающая один миллион доз препарата, отгружена в самолет для последующей доставки в Ташкент. В Министерстве здравоохранения опубликовали соответствующее видео. Узбекистан был признан соавтором китайской вакцины производства компании&nbsp;Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале 2021-го. Республика получила данный статус в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. Вакцина была официально зарегистрирована в стране 1 марта этого года для использования в медицинской практике. В Китае препарат ZF-UZ-VAC2001 был одобрен для экстренного применения в стране в середине марта. Вакцина стала четвертой, зарегистрированной в КНР для оперативного использования.
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, вакцинация, вакцина

В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19

15:23 27.03.2021
1595
© AFP 2018 / OLGA MALTSEVAПроизводство вакцины, иллюстративное фото
Производство вакцины, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© AFP 2018 / OLGA MALTSEVA
Соответствующее виде опубликовали в Министерстве здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Первая партия китайско-узбекской рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, включающая один миллион доз препарата, отгружена в самолет для последующей доставки в Ташкент. В Министерстве здравоохранения опубликовали соответствующее видео.
Узбекистан был признан соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале 2021-го. Республика получила данный статус в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. Вакцина была официально зарегистрирована в стране 1 марта этого года для использования в медицинской практике.
В Китае препарат ZF-UZ-VAC2001 был одобрен для экстренного применения в стране в середине марта. Вакцина стала четвертой, зарегистрированной в КНР для оперативного использования.
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