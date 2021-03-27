В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Первая партия китайско-узбекской рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, включающая один миллион доз препарата, отгружена в самолет для последующей доставки в Ташкент. В Министерстве здравоохранения опубликовали соответствующее видео. Узбекистан был признан соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале 2021-го. Республика получила данный статус в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. Вакцина была официально зарегистрирована в стране 1 марта этого года для использования в медицинской практике. В Китае препарат ZF-UZ-VAC2001 был одобрен для экстренного применения в стране в середине марта. Вакцина стала четвертой, зарегистрированной в КНР для оперативного использования.
Соответствующее виде опубликовали в Министерстве здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Первая партия китайско-узбекской рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, включающая один миллион доз препарата, отгружена в самолет для последующей доставки в Ташкент. В Министерстве здравоохранения опубликовали соответствующее видео.
Узбекистан был признан соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале 2021-го. Республика получила данный статус в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. Вакцина была официально зарегистрирована в стране 1 марта этого года для использования в медицинской практике.
В Китае препарат ZF-UZ-VAC2001 был одобрен для экстренного применения в стране в середине марта. Вакцина стала четвертой, зарегистрированной в КНР для оперативного использования.