https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-tashkent-otgrujena-pervaya-partiya-kitaysko-uzbekskoy-vaktsiny-protiv-covid-19--17988637.html

В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19

В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Первая партия китайско-узбекской рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, включающая один миллион доз препарата, отгружена в самолет

2021-03-27T15:23+0500

2021-03-27T15:23+0500

2021-03-27T15:23+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Первая партия китайско-узбекской рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, включающая один миллион доз препарата, отгружена в самолет для последующей доставки в Ташкент. В Министерстве здравоохранения опубликовали соответствующее видео. Узбекистан был признан соавтором китайской вакцины производства компании Zhifei Loncom Biofharmaceutical в феврале 2021-го. Республика получила данный статус в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. Вакцина была официально зарегистрирована в стране 1 марта этого года для использования в медицинской практике. В Китае препарат ZF-UZ-VAC2001 был одобрен для экстренного применения в стране в середине марта. Вакцина стала четвертой, зарегистрированной в КНР для оперативного использования.

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, вакцинация, вакцина